SUV catering urta aereo in pista: incidente da 25 milioni di dollari

Un SUV di Gate Gourmet ha colpito un Airbus A350 di Virgin Atlantic all’aeroporto JFK, causando danni per 25 milioni di dollari.

Un insolito incidente all’aeroporto JFK di New York lunedì scoso ha portato alla cancellazione del volo Virgin Atlantic 26 diretto a Londra Heathrow. Un SUV di Gate Gourmet, azienda di catering, è andato a sbattere contro il motore di un Airbus A350, causando notevoli disagi e danni. Fortunatamente, non sono stati segnalati feriti a seguito dell’incidente, che solleva parecchi dubbi sulle circostanze che hanno portato all’urto frontale, come una possibile distrazione del conducente o un errore nel parcheggio del veicolo.

L’aereo coinvolto, designato G-VDOT, occupa un posto particolare nella storia dell’aviazione. Non solo è stato con Virgin Atlantic per quasi quattro anni, ma è anche il secondo A350-1000 prodotto e ha servito come aereo di test prima di entrare in servizio con Virgin. Gli Airbus A350-1000 sono equipaggiati con motori Rolls-Royce Trent XWB-97, ciascuno del valore di 25 milioni di dollari. Sebbene il danno sia importante, al momento si pensa che possa essere riparato dopo un lungo lavoro di verifica e ripristino delle parti rovinate.

Virgin Atlantic, al 49% di proprietà Delta Airlines, potrebbe ora incontrare problemi logistici e finanziari a causa dell’incidente. Sicuramente l’emergenza verrà affrontata senza girarci attorno, grazie anche ad una leggendaria carta American Express aziendale con un limite di credito di 1,1 miliardi di dollari usata per gli acquisti di carburante.

Ovviamente il danno dovrebbe ricadere su Gate Gourmet o sulla società assicurativa dell’azienda. E’ tutto da vedere come andrà a finire, perchè la causa legale si preannuncia piuttosto complessa e lunga. Chissà se terminerà prima la procedura di richiesta danni oppure le riparazioni al motore Rolls-Royce.

Fonte: VFTW

Copyright Image: Sinergon LTD