Come sapere in anticipo se il volo è in orario o in ritardo con il trucco dei viaggiatori esperti

C’è un modo per sapere se il volo è in orario o se è in ritardo, prima ancora di essere avvisati dalla compagnia area. Si, perchè negli ultimi anni i passeggeri spesso si trovano ad affrontare imprevisti quali ritardi e cancellazioni dei voli. La frustrazione causata da tali inconvenienti può essere aggravata dalla mancanza di informazioni tempestive da parte delle linee aeree. Tuttavia, esiste un’applicazione, FlightAware, che si rivela essere un efficace alleato per i viaggiatori.

FlightAware offre ai propri utenti la possibilità di monitorare i voli in tempo reale, fornendo dettagli non solo sul proprio volo ma anche sulle attività dell’aereo assegnato fino a 24 ore prima della partenza. Questa funzionalità permette ai passeggeri di prevedere eventuali ritardi ancor prima che la compagnia aerea fornisca comunicazioni ufficiali. E’ possibile consultare lo stato del volo direttamente sul sito, oppure scaricare le applicazioni per Android o iOs.

L’esperienza di molti viaggiatori dimostra l’utilità pratica di FlightAware. Ad esempio, monitorando l’attività dell’aereo assegnato al proprio volo, è possibile notare se il volo precedente ha subito ritardi significativi. Questo può essere un indicatore molto credibile sul fatto che anche il proprio volo potrebbe essere soggetto a ritardi.

Il vantaggio di questa anticipazione non è trascurabile: permette di riorganizzare i propri piani di viaggio, riducendo il tempo d’attesa in aeroporto e limitando il disagio generale. Inoltre, avere informazioni in anticipo consente di prendere decisioni più informate riguardo a prenotazioni di hotel, trasferimenti aeroportuali e impegni successivi al volo.

C’è da dire però, che nonostante l’accuratezza dei dati di FlightAware, è importante sottolineare che le informazioni fornite dall’applicazione dovrebbero sempre essere considerate come indicative e non sostitutive delle comunicazioni ufficiali. In caso di problemi, è necessario verificare sempre lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea per conferme ufficiali.

In ogni caso, FlightAware rappresenta un valido strumento per chi viaggia in aereo, fornendo gratuitamente informazioni preziose che possono aiutare a mitigare le complicazioni causate da ritardi e cancellazioni. La capacità di anticipare tali eventi e di pianificare di conseguenza rende gli inconvenienti meno stressanti e più gestibili.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: Sinergon LTD