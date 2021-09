Oggi vi diamo il suggerimento più semplice che c'è per superare la paura di volare e viaggiare tranquilli e sereni.

La paura di volare è qualcosa di irrazionale ma che attanaglia tantissime persone anche in Italia. Vediamo qualche consiglio che arriva direttamente dagli Stati Uniti, con suggerimenti specifici per ogni fase del volo. L’idea è di impegnare il nostro cervello in altre attività spostando l’attenzione dalla paura ad altri argomenti.

Combattere l’aerofobia durante il decollo

Mentre l’aereo sta rullando lungo la pista, contrai tutti i muscoli per circa 30 secondi, quindi rilascia e rilassati. In questo modo è possibile rilasciare sostanze chimiche prodotte dal nostro corpo, come l’adrenalina o il cortisolo, che aumentano lo stress.

Come superare la paura di volare durante le turbolenze

Questo consiglio è davvero bizzarro, ma pare proprio che funzioni. Utilizza una penna con la mano opposta a quella che usi normalmente e scrivi il tuo nome.

La domanda sorge spontanea: perchè? Prima di tutto questo sistema ti fa concentrare su ciò che stai facendo, proprio perchè di solito non scriviamo con l’altra mano. C’è poi da aggiungere che, spostando la funzione motoria del cervello usando l’altro lato rispetto a quello che faresti normalmente, riesci ad interrompere il pensiero, e soprattutto il pensiero negativo.

Se ancora non riesci a calmarti: prendi una cannuccia e inizia a respirare attraverso di essa. Ti impedisce di iperventilare.

Perchè le turbolenze non sono pericolose

È importante sottolineare che la turbolenza non può far cadere un aereo. Non è mai successo ed i piloti dicono che non può accadere proprio perché gli aeroplani sono progettati per resistere a forze maggiori rispetto alla turbolenza più violenta che un aereo possa subire.

L’aereo è il mezzo di trasporto più sicuro in assoluto. Assicurati solo di allacciare le cinture, e di tenerle allacciate durante l’intero volo.

