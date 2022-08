Turbolenza in volo, le ali del Boeing 747 si piegano e fanno paura

Momenti non proprio tranquilli quelli che possiamo vedere in questo video girato a bordo di un Boeing 747 durante una turbolenza in volo. L’aereo sta sorvolando l’Atlantico dove non è affatto raro incontrare venti che possono creare quella che appunto chiamiamo comunemente “turbolenza”.

In generale possiamo dire che quando un aereo in volo incontra correnti d’aria ascendenti o discendenti si possono avvertire degli scossoni a bordo. Le correnti d’aria possono infatti variare in maniera istantanea la portanza, producendo i sobbalzi che sentiamo quando siamo in aereo. L’equipaggio può prevedere tramite il servizio meteo la presenza di queste correnti d’aria, quindi il più delle volte avvisa in anticipo di allacciare le cinture.

Detto questo, possiamo vedere nel video l’effetto sull’ala e sui motori del Boeing 747, che si muovo letteralmente nell’aria. Le immagini suscitano sensazioni non positive, dobbiamo essere sinceri. Chi viaggia spera che sia tutto a posto e che non accada niente di preoccupante. Ed effettivamente è così.

Le ali dei moderni aerei di linea sono progettate e costruite in modo da essere estremamente flessibili quanto resistenti. Ad esempio le estremità delle ali del Boeing 787 Dreamliner si possono alzare più di 7 metri rispetto alla fusoliera, che corrispondono ad un’altezza maggiore di quella una palazzina di due piani. Non male vero?

—–

