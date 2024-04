I 10 voli più lunghi del mondo nella classifica aggiornata del 2024

I voli più lunghi del mondo nel 2024, con informazioni su distanze, durate e compagnie aeree. I giganti dei cieli che collegano il mondo senza scali.

Anche nel 2024 la corsa per operare il volo più lungo del mondo continua a stupire, con compagnie aeree che spingono i limiti della tecnologia e del comfort per offrire esperienze di viaggio senza pari. Vediamo allora quali sono i voli più lunghi del mondo nel 2024, che confermano sostanzialmente la classifica del 2023.

Al terzo posto della nostra classifica troviamo il volo operato da Qantas da Perth (PER) a Londra (LHR). Coprendo una distanza di 14.499 km in 17 ore e 32 minuti, questo volo segna un capitolo significativo nella storia dell’aviazione commerciale, collegando l’Australia con il Regno Unito senza scali intermedi. A bordo del Boeing 787-9, i passeggeri possono scegliere tra la classe Economy, Premium Economy e Business, ognuna progettata per massimizzare il comfort su lunghe distanze.

Il secondo posto è occupato da Singapore Airlines con il suo volo da Singapore (SIN) a Newark (EWR). Questa tratta di 15.334 km è servita da un Airbus A350-900ULR, simbolo di efficienza e comfort. Con una durata di 18 ore e 25 minuti, offre classi Premium Economy e Business, rendendo ogni momento a bordo un’esperienza piacevole, dal decollo all’atterraggio.

Il primo posto, tuttavia, appartiene ancora a Singapore Airlines con il volo da Singapore (SIN) a New York (JFK), che si spinge qualche km più in là. Questo gigante dei cieli percorre 15.344 km in 18 ore e 7 minuti, rappresentando il vertice degli sforzi ingegneristici e del servizio clienti. Gli interni dell’Airbus A350-900ULR sono stati attentamente progettati per assicurare che, anche nel volo più lungo del mondo, i passeggeri sperimentino il massimo del comfort e dell’ospitalità.

I dieci voli più lunghi del mondo nel 2024

Singapore (SIN) a New York (JFK) – Singapore Airlines: 15.344 km, 18 ore e 7 minuti Singapore (SIN) a Newark (EWR) – Singapore Airlines: 15.334 km, 18 ore e 25 minuti Perth (PER) a Londra (LHR) – Qantas: 14.499 km, 17 ore e 32 minuti Melbourne (MEL) a Dallas (DFW) – Qantas: 14.484 km, 18 ore e 15 minuti Auckland (AKL) a New York (JFK) – Air New Zealand: 14.200 km, 16 ore e 15 minuti Dubai (DXB) a Auckland (AKL) – Emirates: 14.193 km, 15 ore e 55 minuti Singapore (SIN) a Los Angeles (LAX) – Singapore Airlines: 14.113 km, 15 ore e 10 minuti Bangalore (BLR) a San Francisco (SFO) – Air India: 14.002 km, 16 ore e 10 minuti Darwin (DRW) a Londra (LHR) – Qantas: 13.879 km, 17 ore e 55 minuti Houston (IAH) a Sydney (SYD) – United Airlines: 13.834 km, 17 ore e 30 minuti

Fonte: Aerotime

Copyright Image: Sinergon LTD