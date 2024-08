Gli adattatori wireless per CarPlay e Android Auto rappresentano una bella comodità, offrendo una soluzione pratica per chi vuole usufruire delle funzionalità di iOs e Android. Questi dispositivi USB permettono di trasformare i sistemi CarPlay e Android Auto cablati in sistemi completamente wireless, eliminando la necessità di collegare fisicamente il proprio smartphone all’auto.

Come funziona un adattatore wireless per CarPlay e Android Auto

Il funzionamento di questi adattatori è estremamente semplice. Come nel video qui sopra (Attenzione: per visualizzare il video è necessario disabilitare l’ad blocker), una volta inserito l’adattatore nella porta USB dedicata al CarPlay o Android Auto del veicolo, il dispositivo si collega automaticamente allo smartphone tramite Bluetooth per stabilire la connessione iniziale. Successivamente, utilizza la rete Wi-Fi per trasmettere i dati necessari, consentendo di utilizzare tutte le funzionalità del proprio telefono, come la navigazione, le chiamate e la musica, direttamente sul display dell’auto senza alcun cavo.

Il vantaggio principale di questi adattatori è la praticità. La rimozione dei cavi rende l’interno dell’auto più ordinata, mentre la connessione wireless consente un avvio rapido e una trasmissione dati stabile, rendendo l’uso delle applicazioni e dei servizi dello smartphone fluido e immediato.

Adattatore wireless MSXTTLY SMT-AC01

Tra gli adatttori in commercio, esaminiamo il MSXTTLY SMT-AC01 è un piccolo dispositivo delle dimensioni di una chiavetta USB (circa 38 x 25 x 11 mm), rendendolo facile da installare senza ingombrare. È dotato di un guscio con una decorazione in stile fibra di carbonio, un LED di stato blu e fori per il raffreddamento passivo. Viene fornito con un manuale di istruzioni, cavi di estensione USB-A e USB-C e un adesivo 3M per fissarlo all’interno dell’auto. La connessione è semplice: basta collegare l’adattatore alla porta USB CarPlay o Android Auto dell’auto e aspettare circa 15 secondi per l’avvio.

Opinioni degli Utenti di Amazon

Gli utenti su Amazon apprezzano particolarmente la facilità d’uso e la velocità di connessione dell’adattatore. Molti evidenziano come la qualità delle chiamate e la riproduzione musicale siano ottime, con un ritardo minimo.

Alcuni utenti hanno riscontrato difficoltà nel passaggio tra CarPlay e Android Auto, necessitando talvolta di un reset del dispositivo. Tuttavia, la maggioranza delle recensioni sono positive, elogiando la stabilità e la velocità del dispositivo​

Pregi e difetti

Vediamo quali sono i punti di forza e quali gli aspetti che piacciono meno

Punti di Forza:

Dimensioni compatte e design elegante.

Facilità di installazione e uso.

Velocità di connessione rapida (circa 15 secondi per CarPlay e 20 per Android Auto).

Buona qualità delle chiamate e della riproduzione musicale.

Debolezze:

Difficoltà nel passaggio tra CarPlay e Android Auto.

Opzioni di configurazione limitate rispetto a concorrenti come CarlinKit e Cuarko.

Problemi occasionali durante l’aggiornamento del firmware.

Incompatibilità dichiara dal produttore con Skoda, VW 2016-2017, Seat Leon 2018-2019, Seat Ibiza 2020, BMW.

Il prezzo

L’adattatore wireless MSXTTLY SMT-AC01 rappresenta una scelta interessante per chi desidera convertire il proprio sistema CarPlay o Android Auto cablato in uno wireless. Nonostante alcune limitazioni nella configurazione e nei passaggi tra piattaforme, le sue prestazioni, la facilità d’uso e la compattezza lo rendono un prodotto altamente raccomandato per chi cerca una soluzione pratica e semplice per avere CarPlay e Android Auto in versione wireless

Si trova in questi giorni in offerta su Amazon a 48,99 euro, per chi ne compra due c’è un ulteriore 5% di sconto.

