80 Audi TT in tour sui laghi della Lombardia

Il Club Audi TT di Milano ha tenuto la quarta edizione del suo tour annuale dei laghi, un evento che ha visto la partecipazione di 80 vetture lungo un percorso affascinante tra natura e tecnologia.

Il Club Audi TT di Milano, nato otto anni fa come punto di incontro per gli appassionati della celebre coupé sportiva tedesca, ha recentemente celebrato il suo quarto tour annuale dei laghi, consolidando una tradizione che unisce passione per le automobili e amore per i paesaggi italiani.

L’evento ha preso il via con un briefing iniziale, durante il quale sono state ricordate le norme di sicurezza e il percorso da seguire. Successivamente, le 80 Audi TT presenti si sono messe in moto, organizzate in una carovana ben coordinata grazie alla presenza di una vettura del personale ogni dieci partecipanti, tutte collegate via radio.

Il tragitto ha avuto inizio da Milano, procedendo verso le pittoresche località di Canzo e Asso, nel cuore della Lombardia. Da lì, il gruppo ha raggiunto Valbrona, per poi immergersi nei panorami mozzafiato offerti dal lago di Como, una delle mete più celebri e apprezzate della regione.

Il momento clou del tour è stato il passaggio attraverso Bellagio, conosciuta come la perla del lago di Como, dove i partecipanti hanno potuto godere della vista unica offerta dal connubio tra le acque del lago e le montagne circostanti. Il percorso si è concluso nella destinazione finale, sempre a Bellagio.

In un mondo in cui viene data la parola solo a chi è contro l’auto, questo evento non solo rafforza il senso di comunità tra i proprietari e gli appassionati di Audi TT, ma sottolinea anche l’importanza di mantenere viva la passione per la guida e per quelle auto che combinano design, prestazioni e piacere di guida. L’organizzazione e la partecipazione entusiasta rendono l’annuale tour dei laghi un appuntamento imperdibile per gli amanti della Audi TT e degli scenari italiani.

L’attività del club non si ferma qui: sono già in programma altri incontri e eventi per continuare a coltivare la passione per questa iconica vettura sportiva e per offrire ai membri nuove opportunità di condividere esperienze uniche al volante.

Copyright Image: Sinergon LTD