Le tariffe rimangono quindi Small al costo di 23 €/mese per 40 kWh mensili (22 per clienti domestici), Medium a 51 €/mese per 100 kWh (49 €/mese per clienti domestici), e Large a 92 €/mese per 200 kWh (85 €/mese per clienti domestici). Chi aveva sottoscritto l’offerta Extra Large, a partire da 22 aprile 2024 sarà automaticamente dirottato sulla nuova tariffa Large.

C’è di più: i piani di abbonamento ora escludono le ricariche fatte presso le colonnine a ricarica rapida (Ultra e Fast+), che quindi potranno essere sfruttate solo con le tariffe a consumo indicate sull’app A2A e-moving, cosa che riduce ulteriormente la convenienza. Per le Fast, la tariffa a consumo è di 0,69 €/kWh, per la Ultra ben 0,90 €/kWh.

La ricarica in Italia

Al momento in Italia il costo medio al kWh per la ricarica pubblica è tra 0,50 e 0,60 € al kWh, uno tra i più alti in Europa. I motivi non sono del tutto chiari, considerando il tasso d’inflazione che invece è tra i più bassi d’Europa e la teorica non dipendenza dell’energia elettrica delle colonnine dal gas.

Questo tra l’altro rende le colonnine di Tesla paradossalmente tra le più convenienti, viste le tariffe a meno di 0,70 € / kWh per quelle più potenti, e la gratuità di quelle fino a 22 kW. In ogni caso, costi così proibitivi, che tra l’altro escludono sempre di più l’abbonamento, oltre ad essere incomprensibili annullano anche alcuni dei vantaggi di avere un’auto elettrica, soprattutto in viaggio, visto che così i costi possono diventare molto importanti.