ABT Sportline propone ai propri clienti 5 anni di garanzia sulla preparazione del motore sui marchi Audi, Volkswagen, Seat, Cupra e Skoda.

ABT è sinonimo di tuning ai massimi livelli. Il marchio tedesco non è ai vertici della personalizzazione solo quando si parla di ottimizzazione delle prestazioni del motore, ma è anche all’avanguardia per quanto riguarda i servizi di garanzia. Tuttavia, la nuova garanzia quinquennale è unica sul mercato ed è già inclusa nel prezzo dell’upgrade, il che rappresenta un nuovo standard di qualità in termini di tutela del cliente.

Le condizioni sono semplici e trasparenti: per gli ordini effettuati dal 1° gennaio 2024, ABT Sportsline GmbH offre una garanzia per tutti gli upgrade di prestazioni su automobili dei marchi Audi, Volkswagen, Seat, Cupra e Skoda per un massimo di 5 anni dopo la registrazione iniziale o fino a 120.000 chilometri totali, a seconda di quale si verifichi prima.

Per i veicoli commerciali di questi marchi (in particolare i furgoni Volkswagen), le condizioni di garanzia sono limitate ai primi 24 mesi dopo la registrazione iniziale o fino a 100.000 chilometri totali, a seconda di quale si verifichi prima.

Questa garanzia è valida nei seguenti paesi: Germania, Austria, Italia, Lussemburgo, Belgio, Paesi Bassi, Danimarca, Svezia, Finlandia, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Repubblica Ceca, Ungheria, Francia, Spagna, Portogallo, Regno Unito, Croazia e Romania.

Copyright Image: Sinergon LTD