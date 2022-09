Aehra Suv: svelate le prime immagini esclusive del nuovo modello

Aehra Suv: il nuovo brand italiano di auto elettriche di alta gamma mostra in anteprima le immagini esclusive del suo modello suv. La presentazione ufficiale del design integrale e del nome dell’auto sono invece previste tra un mese. Le immagini evidenziano già chiaramente un design innovativo rispetto ad ogni altro veicolo presente sul mercato: sbalzi ridotti e un abitacolo veramente importante. Sono questi i primi tratti dell’identikit del Suv di Aehra.

Com spiega Filippo Perini, Head of Design di Aehra: “Il primo modello di suv coniuga l’ineguagliabile eleganza del design italiano con il meglio dei materiali e dell’ingegneria globali, per portare un cambio di paradigma nell’ esperienza del cliente.”

Dopo il suv, sarà la volta della berlina il cui modello verrà svelato a Febbraio 2023. Per entrambi le consegne ai clienti inizieranno nel 2025.

Con finanziamenti privati, Aehra ha già stabilito una tabella di marcia chiara e concreta per raggiungere gli obiettivi strategici del suo modello di business: penetrazione dei mercati chiave, tra cui il Nord America, l’Europa, la Cina e gli Stati Arabi del Golfo nel 2025.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.