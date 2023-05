Moto Parilla Hiro: la casa emiliana lancia la nuova e-MTB che amplia la gamma affiancandola a Carbon, Tricolore e Trillix.

Hiro è la bici ideale per le lunghe escursioni grazie all’ampia autonomia e alla potenza del motore Oli Edge. È a proprio agio tanto sulle salite più impervie quanto sulle discese tecniche grazie al proprio peso contenuto che la rendono maneggevole in qualsiasi condizione.

Moto Parilla Hiro: caratteristiche

È una bicicletta per tutti perché consente di assecondare tanto la guida flow quanto chi predilige guidare in modo più aggressivo e deciso. Il nuovo modello ha un design tradizionale, non però privo di scelte tecniche all’avanguardia. Il telaio è un monoscocca in fibra di carbonio, stesso materiale utilizzato per il carro posteriore.

Il carro posteriore, così come la zona del motore, hanno un’estrema rigidità mentre angoli e giunzioni uniscono resistenza a flessibilità. La e-MTB risulta estremamente maneggevole grazie anche al peso contenuto in soli 22 chilogrammi, un vero e proprio primato per una e-MTB con batteria da 720Wh.

In fase di progettazione gli ingegneri di Moto Parilla hanno optato per una e-MTB in grado di accompagnare i biker in qualsiasi avventura. L’angolo della sella di 75,5° consente di avere un’ottima trazione sulle salite mentre l’angolo dello sterzo, di 65,5°, asseconda nel superamento degli ostacoli. L’escursione posteriore è di 150mm, con ammortizzatore Rock-Shox Super Deluxe+, mentre la forcella è Rock-Shox Domain da 160mm.

Il motore Edge di OLI eBike Systems è in grado di generare ben 90Nm gestibili grazie alle cinque diverse modalità di supporto. La sensazione trasmessa è quella di una pedalata naturale con una potenza gestita alla perfezione grazie al sensore di coppia. La batteria

Dalen da 720 Wh è integrata nel tubo obliquo e fornisce un’ampia autonomia.

L’allestimento prevede freni Magura MT4 con dischi da 220 e 203 mm, l’affidabile cambio Sram SX a 12 rapporti e pneumatici Vittoria E-Mazza. Hiro può essere configurata con cerchi da 27,5’’ – 27,5’’ x 29’’ o Boost. È disponibile dai primi di giugno 2023 in taglia S, M e L con colorazione sabbia e prezzo al pubblico di 6.499 euro (promozionale sino al 31 giugno 5.499 euro).

