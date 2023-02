Trilix Moto Parilla: la foldable e-bike si aggiorna aggiungendo Smart e Comfort, due versioni di prezzo competitivo che non tradiscono la qualità e l’innovazione presenti nei modelli di punta Classic e VIP.

Trilix Moto Parilla: Smart e Comfort, le caratteristiche delle nuove e-bike

Trillix è la soluzione ideale per la mobilità urbana. Sin dal lancio, Trilix ha impressionato per il proprio design con il telaio a traliccio caro al mondo delle moto e presente per la prima volta su una bicicletta. L’immediata sensazione di solidità, data dai tubolari in alluminio di diametro 16 mm, non è andata a discapito di leggerezza e maneggevolezza, aspetti fondamentali in una bicicletta pieghevole.

Trilix è estremamente versatile. Può essere portata sui mezzi di trasporto pubblici grazie all’ingombro contenuto e diventare la perfetta compagna di viaggio una volta messe le gomme a terra. Non solo un modo nuovo di vivere la città ma anche una perfetta alleata per gli spostamenti più lunghi, grazie a ottime prestazioni derivanti dai potenti motori in grado di rendere ogni percorso alla portata di tutti.

I nuovi modelli mantengono lo stesso telaio di Classic e Vip montando però i motori sul mozzo posteriore. Entrambi con pneumatici da 20’’ confermano i freni a disco da 160 mm per la massima sicurezza. Il cambio Shimano 6v garantisce la pedalata perfetta su qualsiasi percorso mentre il motore al mozzo posteriore da 250W progettato su specifiche Moto Parilla, con batteria da 540Wh, offre il supporto necessario in ogni circostanza.

Il modello Trilix Smart ha i freni meccanici a disco Tektro. La batteria è inserita nel case in poliestere nero e le luci Spanninga. Disponibile in colore nero, grigio e bianco ha un prezzo di listino di 1.599 euro.

Il modello Comfort si differenzia per i freni di tipo idraulico, le luci Smart e Orion, la sella Selle Italia S5 SF L FEC e il frame bag in Cordura. Oltre al colore nero si può avere in blu acqua e arancione metallizzato a un prezzo di listino di 1.999 euro.

Confermati i modelli Classic e Vip con motore Bofeili da 250W o 350Wposizionato al centro della bici per un perfetto bilanciamento e la possibilità di montare ruote da 16’’. Il modello Classic monta il cambio Sturmey-Archer SRK-3 a tre velocità all’interno del mozzo mentre il Vip adotta il modello Enviolo, un esclusivo cambio a variazione continua con sfere in bagno d’olio senza soluzione di continuità. Disponibili entrambi nei colori bianco, nero, grigio, blu acqua e arancione metallizzato hanno prezzi di listino rispettivamente di 2399 euro e 2799 euro.

