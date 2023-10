Le Honda Gold Wing 1800, Rebel 1100 e Rebel 500 2024 confermano dotazioni e caratteristiche, ma si colorano di nuove livree. Quando si parla di lunghi viaggi nel più totale comfort, la parola d’ordine è Gold Wing! L’ammiraglia della gamma Honda stupisce grazie al suo motore boxer a 6 cilindri di 1800 cc, alla carenatura avvolgente e alle regali sedute per pilota e passeggero, ma anche per le doti dinamiche, frutto del telaio perimetrale in alluminio e della sospensione anteriore con monoammortizzatore e bracci oscillanti. Completissima, poi, la dotazione di bordo, sia in termini di elettronica che di equipaggiamento.

Per il 2024 la Luxury-Tourer di Honda conferma la gamma articolata su tre modelli nelle nuove colorazioni: la GL1800 Gold Wing DCT (no top box, cambio DCT a 7 rapporti + Walking Mode) in Mat Armored Green Metallic; la GL1800 Gold Wing “Tour” (top box, cambio manuale a 6 rapporti + retromarcia elettrica + HSTC) in Heavy Gray Metallic / Graphite Black e la GL1800 Gold Wing “Tour” DCT/Airbag (top box, Airbag e cambio DCT a 7 rapporti + Walking Mode + HSTC) in Pearl Glare White / Graphite Black, in Heavy Gray Metallic / Graphite Black ed infine in Beta Silver Metallic / Iridium Gray Metallic.

Muscolosa e bassa da terra, con le ruote da 18” all’anteriore e 16” al posteriore con gomme larghe, la Rebel 1100 è spinta da un motore bicilindrico parallelo Unicam di 1084 cc in grado di erogare ben 87 CV. Il cambio DCT a 6 rapporti la rende un fulmine nelle accelerazioni e riprese, e super godibile sui percorsi tortuosi. La versione “T”, con carenatura superiore aerodinamica e valigie laterali rigide, ne amplia il raggio d’azione al turismo in coppia.

Anche per il 2024 la gamma della Rebel 1100 sarà disponibile solo con cambio a doppia frizione DCT, nelle colorazioni Glint Wave Blue Metallic, Iridium Gray Metallic e Gunmetal Black Metallic.

Facile da guidare, brillante nelle prestazioni – grazie al motore bicilindrico parallelo da 46 CV – accattivante per via del look Bobber con ruote da 16” e pneumatici larghi, la Rebel 500 si può guidare con patente A2 e, nella versione “Plus”, è ancora più intrigante, grazie alla piccola carenatura intorno al faro, alla forcella con soffietti copristeli e alla sella con cuciture a diamante.

La CMX500 Rebel (guidabile anche con patente A2), è alla base della famiglia delle custom‑bobber Honda, e sarà disponibile per il 2024 nelle seguenti colorazioni: Mat Gunpowder Black Metallic, Seal Silver Metallic, Mat Laurel Green Metallic e Pearl Shining Black (solo nlla versione “Plus”).

