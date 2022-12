Honda CMX1100T Rebel 2023: si aggiunge alla versione base, disponibile per il 2023 nella sola nuova colorazione Iridium Gray Metallic, la nuova versione “Touring”, denominata “CMX1100T Rebel”, dotata di semi‑carenatura aerodinamica e valigie laterali rigide, e disponibile nella sola colorazione Gunmetal Black Metallic. Sul mercato italiano entrambe le versioni sono disponibili solo con cambio a doppia frizione DCT e dotate sempre di sella per il passeggero.

Honda CMX1100T Rebel 2023: caratteristiche

La CMX1100 Rebel ha una doppia personalità. È stata progettata per godersi rilassanti itinerari in completa armonia con il paesaggio, ma anche per offrire un’esperienza di guida emozionante quando si presenta una strada tortuosa. I rider provenienti da moto più piccole apprezzeranno le dimensioni contenute, il peso gestibile e la sella ad appena 700 mm da terra, mentre i più esperti troveranno un divertimento immediato grazie alle doti di maneggevolezza garantite dal rigido telaio in acciaio, dalle sospensioni di alta qualità e dalla frenata potente e modulabile.

Tutti gli appassionati ameranno il carattere e le prestazioni del motore bicilindrico parallelo di 1.084 cc – lo stesso della CRF1100L Africa Twin – modificato per offrire un carattere super‑energico ai bassi e medi regimi, oltre a un sound di scarico pieno ed inebriante. Il comando dell’acceleratore Throttle By Wire offre al pilota sofisticate impostazioni: ci sono 3 Riding Mode preimpostati (più uno personalizzabile) per adattare la risposta della moto alle condizioni di guida o all’umore del pilota, che agiscono su erogazione della potenza e freno motore, controllo di trazione e anti‑wheelie, creando tre mix perfetti che interagiscono con i regimi di cambiata del cambio a 6 rapporti, doppia frizione, DCT (Dual Clutch Transmission). E per trasferimenti ancora più piacevoli, il Cruise Control è di serie.

Come bobber del 21° secolo, la Rebel 1100 esordisce con un minimalismo ostentato: i parafango in acciaio sono montati su pneumatici larghi; il faro circolare a LED mescola stile heritage e tecnologia moderna e si abbina al completo display LCD a retroilluminazione negativa. E per la praticità di tutti i giorni, sotto la sella c’è una presa di ricarica USB.

