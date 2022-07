Thok MIG HT-R: la nuova e-bike che amplia la gamma Trail-Urban

Thok MIG HT-R è la nuova versione della e-hardtail MIG-HT, che va così ad ampliare la gamma Trail-Urban del brand. La HT-R, come tutti i modelli “R” di Thok monta la componentistica più performante della gamma: cambio Sram NX a 11 velocità, impianto frenante Sram Guide T a 4 pistoni, pneumatici Maxxis Dissector 29”x 2.6 e tubo sella telescopico. Si aggiunge inoltre la THOKcare (l’estensione a quattro anni della garanzia).

La bicicletta elettrica ha una livrea grigio “Shining Waterfall”, ancora una volta firmata Aldo Drudi, e viene personalizzata con il nome del proprietario.

Thok MIG HT-R: caratteristiche

Il resto della componentistica conferma il collaudatissimo motore Shimano E7000 che assicura bassi consumi, batteria semintegrata da 504 Wh con cover “quick release”, forcella RockShox Recon RL da 120 mm di escursione, dischi freno 200/180mm, ruote da 29”.

La geometria è quella della MIG, modello iconico del brand, col Low Gravity Center dato dal posizionamento della batteria sotto al down tube, che assicura stabilità, maneggevolezza e maggior controllo nel superamento degli ostacoli, sui sentieri come in città.

Il telaio è in alluminio 6061 T4 T6 con parti forgiate e lavorate in CNC e tubi idroformati a spessore variabile. La MIG HT-R è una e-hardtail d’eccellenza che ha il suo punto di forza nella versatilità. È la compagna ideale per tutte le ore del giorno e per tutti i giorni della settimana, nel tragitto casa-ufficio così come nel tempo libero, insieme alla famiglia o per avventure in solitaria, sulle brevi e sulle lunghe distanze.

Maneggevole, resistente e reattiva sui single track, grazie al kit Tourer (disponibile per l’acquisto a 160 €), si trasforma in una elegante commuter, adatta a districarsi nel traffico cittadino. Il kit prevede parafango anteriore e posteriore, cavalletto, portapacchi, impianto luci e gomme stradali aggiuntive Schwalbe Big Ben 29×2.15.

La MIG HT-R è già disponibile a 3.790 € IVA compresa. I prezzi sono comprensivi di spese di spedizione e di THOKer Box, con borraccia, porta-borraccia, pompa sospensioni, multitool, forcellino di ricambio ed altri oggetti legati al brand.

