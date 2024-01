Decide di guidare sulla pista da sci: intervengono i Carabinieri

Gli appassionati di sci, in pieno stupore, hanno assistito al passaggio di un automobilista che, speriamo per errore, si è avventurato lungo le discese verso la valle, proprio in mezzo alle piste.

In una scena quasi surreale, nel tardo pomeriggio di venerdì scorso, coloro che scendevano lungo la pista Bellaria del Comprensorio Sciistico Ces, situato a Primiero, si sono trovati di fronte una scena insolita: una Subaru che procedeva sulla pista.

Nel video pubblicato da Rai Regione Trento, vediamo come i carabinieri siano intervenuti, avvicinandosi al veicolo con una motoslitta per guidarlo fuori dal percorso sciistico prima che facesse danni. Le riprese mostrano senza equivoci il veicolo mentre si fa strada tra gli sciatori lungo la discesa, fino all’arrivo tempestivo di una motoslitta dei Carabinieri pronta a risolvere l’insolita situazione. In ogni caso, fortunatamente la “discesa libera” dell’automobilista non ha provocato danni a persone o cose.

Copyright Image: Sinergon LTD