La futuristica bicicletta elettrica è acquistabile. Consegne previste già da febbraio 2022.

La Reevo Hubless è finalmente una realtà. Stiamo parlando dell’innovativa E-Bike super-tecnologica che potrebbe cambiare per sempre il mondo della mobilità urbana. Con un prezzo di 2.361,00 € è disponibile dal mese di febbraio 2022.

Prodotta da Beno Inc, Reevo Hubless E-Bike è la prima bici elettrica prodotta è senza raggi e mozzi delle ruote, senza catena, forcelle e mozzi. Tuttavia sono proprio le ruote il componente chiave e ipertecnologico: il motore è integrato nella ruota stessa, un sistema a doppi cerchi permette alla parte interna di restare fissa, mentre il secondo cerchio ruota sui cuscinetti.

Reevo Hubless E-Bike senza raggi

La tecnologia la fa da padrona sulla Reevo Hubless E-Bike, controllabile tramite il proprio smartphone che funzionerà da cruscotto digitale. Per sbloccarla e poter partire occorre utilizzare l’impronta digitale. Tuttavia è dotata di tracciamento GPS e antifurto a prova di ladro, anche se sarebbe consigliato utilizzare un bel antifurto meccanico.

Reevo Hubless E-Bike prestazioni da regina

I numeri della Reevo sono da riferimento del mercato: motore da 750 W, batteria da 48 V che si ricarica in circa tre ore per comodamente dalla presa domestica, velocità massima di 25 km/h.

La E-Bike è inoltre dotata di luci a Led da 800 lumen automatiche e integrate nei cerchi, blu all’anteriore e rosse al posteriore, che si accendono grazie al sensore ambientale. La Reevo pesa poco meno di 25 chili e può trasportare una persona fino a 120 Kg.

Reevo Hubless E-Bike prezzo pre-ordine

La Reevo Hubless E-Bike è in vendita ad un prezzo superiore ai 2 mila euro e può essere pre-ordinata su Indiegogo con uno sconto del 34%. Spedizione prevista da luglio 2021.

Infine, ricordiamo che è sì futuristica ma si guida pur sempre con il casco ben allacciato. QUI i migliori caschi da e-bike.

Offerte monopattini elettrici su Amazon

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!