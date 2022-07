MV Agusta Lucky Explorer Project: più di 75 anni di continua evoluzione, altro non sono che un modo per riassumere la storia di MV Agusta, il brand italiano che dal 1945 ad oggi è sempre stato un attore importante nel mondo del motociclismo. Icona ampiamente riconosciuta per il design e la tecnologia Made in Italy, MV Agusta è entrata nel settore della mobilità elettrica attraverso nuove soluzioni.

Grazie a uno sviluppo tecnologico in costante espansione, l’azienda sta ampliando la propria offerta, presentando i nuovi modelli Lucky Explorer Project, dove interpreta con stile e tecnologia il mercato e-enduro ed e-gravel.

Era il 26 dicembre 1978, quel giorno ha segnato per sempre la genesi di una delle più affascinanti avventure di sempre: la Parigi-Dakar, l’iconica gara di rally che attraversa il deserto del Sahara, il banco di prova per le moto dalle prestazioni eccezionali, capaci di percorrere le piste del deserto a velocità folli.

La livrea Lucky Explorer è probabilmente il simbolo più celebrato di questa storica spedizione nel deserto. Il suo potere evocativo, dominando due volte la Dakar, è diventato l’emblema dell’eterna lotta tra la crudeltà della natura e l’uomo, tra roccia, sabbia e luoghi selvaggi.

Lucky Explorer Project rappresenta l’ultima idea di MV Agusta per esprimere i propri sentimenti, rinnovando profondamente la passione, le emozioni, il valore, lo stile, i gesti degli uomini e delle moto che hanno fatto la storia delle corse nel deserto e fuoristrada. Non riguarda solo moto ed e-bike, si tratta di un mondo completo di emozioni, ricorsi, valori e modo di essere: un ritorno tanto atteso per tutti gli appassionati off-road.

MV Agusta Lucky Explorer Project: e-enduro ed e-gravel

Il progetto enduro rappresenta la sintesi di un instancabile lavoro di design e sviluppo tecnico con la visione di creare una soluzione capace di offrire l’esperienza di guida precisa, affidabile e performante che ogni biker desidera vivere.

Il progetto gravel rappresenta una prima idea di MV Agusta per le “strade bianche”, con telaio in carbonio allestito con gruppo Campagnolo Ekar, per garantire una bicicletta compatta, leggera, essenziale e funzionale, dal carattere off-road intenso.

