Wilier Triestina Vincenzo Nibali: il Giro di Lombardia, una classica monumento che è da sempre la meravigliosa conclusione della stagione. L’edizione 2022 sarà ricordata come l’ultima gara disputata da Vincenzo Nibali da corridore professionista. Gli ultimi 257 chilometri tra Bergamo e Como su una Wilier 0 SLR che, nella speciale livrea, che immortala tutti i colori della sua indimenticabile carriera.

Vincenzo Nibali è una leggenda nata dalle sue grandi vittorie. Un Tour de France, due Giri d’Italia, una Vuelta a España, una Milano Sanremo, due Giri di Lombardia, due Campionati Italiani, due Tirreno – Adriatico e sette podi nei tre Grandi Giri. Più decine e decine di vittorie su tutte le strade del ciclismo. Il Giro di Lombardia 2022 è stata la sua ultima gara World Tour da corridore professionista, al termine d’una stagione in cui è riuscito ancora a esaltare i tifosi durante il Giro d’Italia 2022.

Vincenzo durante i suoi ultimi 257 chilometri agonistici è passato in mezzo al meritato tripudio sul Santuario della Madonna del Ghisallo e per due volte sul Colle del San Fermo, portando con sé tutto ciò che di grande ha rappresentato per il ciclismo.

E Wilier Triestina non poteva lasciar trascorrere questi 257 chilometri senza testimoniare l’infinito ringraziamento di chi ama questo sport. La speciale livrea della Wilier 0 SLR creata apposta per l’occasione contiene tutti i colori e i numeri della sua carriera: il blu, che è il colore dell’inesauribile affetto del suo fan club di Messina. Il giallo, che è la tinta dell’agognata maglia che tutti, dall’edizione del 1919 del Tour de France, desiderano indossare. Il rosa e il rosso: i simboli del Giro d’Italia e della Vuelta a España. Osservando con attenzione si potranno poi scovare tante stelle quanti i numeri dei giorni in cui Vincenzo ha indossato il simbolo del primato nei grandi giri.

Un’autentica bicicletta celebrativa per chi ha rappresentato così tanto per così tanti appassionati di ciclismo.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.