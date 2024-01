La nuova partnership tra Kappa e VR46 Racing Team unisce l’expertise di Kappa nell’abbigliamento tecnico sportivo con la passione del VR46 Racing Team. La sponsorizzazione triennale si concretizza in una collezione esclusiva, che comprende sia l’abbigliamento tecnico per i piloti sia una linea fanwear per i tifosi.

Kappa e VR46 Racing Team insieme in MotoGP

Kappa ha annunciato oggi la sua sponsorizzazione triennale con il VR46 Racing Team. La collaborazione, che si estenderà fino al 2026, vedrà il celebre marchio degli Omini fianco a fianco con il team MotoGP di Valentino Rossi, rappresentato da Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio.

A partire da questa stagione 2024, i piloti del Pertamina Enduro VR46 Racing Team sfoggeranno sulle piste del Motomondiale i capi tecnici progettati dal centro Ricerca e Sviluppo di Kappa. L’impegno del brand non si limita solo ai piloti, ma si estende a tutti i membri del team, inclusi meccanici e staff, che indosseranno abbigliamento tecnico Kappa durante le gare, i test e gli eventi ufficiali del team.

La partnership si concretizza in una collezione dinamica che include anche abbigliamento casual e una linea fanwear. Questa esclusiva collezione si caratterizza per i colori predominanti del nero e dell’iconico giallo fluo VR46, presenti in tutti i capi: dalle polo in tessuto tecnico o cotone alle giacche impermeabili e imbottite, passando per shorts, pantaloni, cappellini e felpe. La gamma di prodotti si arricchisce poi con zaini, smanicati e non possono mancare le T-Shirt.

Per rafforzare ulteriormente il legame tra i due brand, è previsto anche il lancio di una collezione replica dell’equipaggiamento del team, disponibile a partire dalla primavera. Questa linea offrirà ai fan la possibilità di vestire i colori e lo stile del loro team preferito, condividendo la passione per il motociclismo e il senso di appartenenza alla comunità VR46.

