Black Friday 2022 Oppo: come ogni anno, è giunto il momento dell’attesissimo Black Friday e, per l’occasione Oppo, presenta le sue offerte per la “Black Week”: sconti imperdibili su un’ampia gamma di prodotti. Le promozioni, già attive su Amazon, sono live fino a lunedì 28 novembre. Fra le varie alternative scontate gli utenti possono trovare tutti gli ultimi smartphone delle serie Find e Reno, i dispositivi audio e wearable più all’avanguardia e infine il nuovo Oppo Pad Air: un’occasione da non perdere se si vuole trovare il migliore alleato tech o il regalo perfetto per una persona speciale.

Black Friday 2022 Oppo: le offerte sugli smartphone

Per i fotoamatori che non vogliono limitare la loro creatività neanche nelle ore notturne, la serie flagship Find X5 è disponibile a prezzi irripetibili: Oppo Find X5 Lite nelle colorazioni Starry Black e Startrails Blue è acquistabile al prezzo di 329,99 € invece di 499,99 €, Oppo Find X5 è proposto a soli 549,99 € al posto di 999,99 € ed infine il top di gamma Find X5 Pro è scontato al prezzo di 949,99 € anziché 1299,99€.

Sempre per coloro che amano scattare, ricercando alta qualità e risoluzione per fermare i propri ricordi nel tempo, è in promozione anche la nuovissima serie Reno8: Oppo Reno8 nelle colorazioni Shimmer Gold e Shimmer Black, e solo su Amazon con 6 mesi aggiuntivi di garanzia rispetto a quella legale, è disponibile a 499,99 € al posto di 599,99 €, mentre Oppo Reno8 Pro nelle colorazioni Glazed Black e Glazed Green, sempre con 6 mesi aggiuntivi di garanzia rispetto a quella legale solo su Amazon, viene scontato a 729,99 € al posto di 799,99 €. Gli amanti dei selfie, invece, non possono perdere l’occasione di acquistare Oppo Reno7, disponibile a soli 217,99 € invece di 329,99 €: un prezzo vantaggioso per ritratti senza precedenti.

Degna di nota anche la promozione sull’iconico Reno6 Pro, alleato dei creator digitali e di coloro che vogliono realizzare contenuti professionali con la comodità di uno smartphone che, per l’occasione, è acquistabile al prezzo scontato di 429,99 € anziché 799,99 €.

Infine, anche numerosi dispositivi della Serie A di Oppo, già nota per essere “budget killer”, sono disponibili a prezzi imbattibili. Oppo A76, ad esempio, nella colorazione Glowing Black, viene proposto al prezzo scontato di 157,99 € rispetto agli originali 249,99 €.

Le offerte Wearable & Audio

Le promozioni vantaggiose abbracciano ovviamente anche i prodotti wearable e audio, ottimi alleati per semplificare le attività quotidiane degli utenti. Ad esempio, un dispositivo capace di aiutare a mantenere il proprio benessere fisico è Oppo Watch Free, lo smartwatch in grado di monitorare e analizzare il sonno in ogni sua fase che è scontato al prezzo di 44,99 € contro i precedenti 66,99 €.

Se invece ciò che si ricerca è un’esperienza audio top di gamma da studio di registrazione, gli auricolari Oppo Enco X2 nella colorazione White sono acquistabili a soli 119,99 € anziché 199,99 €, mentre Oppo Enco Air2, noti per aver alzato gli standard qualitativi di settore nella fascia entry-level, vengono proposti a un prezzo ancora più accessibile: 39,00 € al posto di 69,99 €.

Infine, per coloro che non vogliono mai rinunciare alla propria musica preferita, Oppo Enco Buds2 sono acquistabili al prezzo vantaggioso di 23,99 € invece di 59,99 €.

Il Tablet

Questa settimana di offerte, infine, è un’occasione imperdibile anche per acquistare il nuovo Oppo Pad Air, il primo tablet del brand, disponibile a soli 229,99 € invece di 299,99 € nella versione da 64GB e a 249,99 € invece di 349,99 € per il modello da 128GB.

