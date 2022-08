Con questa vernice non servirà più andare dal carrozziere

Lo sappiamo, trovare un graffio sulla carrozzeria dell’auto è davvero avvilente, ma una nuova ricerca ci dice che potrebbe non essere più necessario andare dal carrozziere. Alcuni scienziati coreani hanno infatti sviluppato una vernice che, esposta alla luce del sole, guarisce i graffi in soli 30 minuti.

Questo nuovo rivestimento contiene una rete di polimeri a base di poliolo acrilico. Questi polimeri hanno legami chimici dinamici che possono rompersi in risposta a uno stimolo e poi riformarsi nella loro disposizione originale, riparando efficacemente danni minori proprio come i graffi. In questo caso lo stimolo è il calore ed fornito da un colorante organico fototermico del rivestimento che cattura la luce infrarossa.

Il team coreano del KRICT ha dimostrato che il rivestimento ripara i graffi in 30 minuti quando si lascia l’auto alla luce del sole a mezzogiorno. Non male vero? Per chi ha fretta c’è anche una versione ultrarapida. E’ possibile “cancellare” il graffio in meno di 30 secondi usando una lente d’ingrandimento per concentrare i raggi solari, quasi come facevano le Giovani Marmotte.

È importante notare che il nuovo rivestimento è trasparente, quindi non altera il colore della vernice originale, e può essere applicato con i tradizionali metodi di verniciatura a spruzzo.

Insomma, con questo rivestimento non sarà più necessario andare in carrozzeria per togliere i graffi della nostra automobile.