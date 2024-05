Il listino prezzi di Alfa Romeo Junior Ibrida parte da 29.900 € mentre quello di Junior Elettrica da 39.500 €.

La nuova Alfa Romeo Junior, dopo il debutto della versione di lancio Speciale, è disponibile per essere ordinata delle nuove versioni di ingresso Ibrida ed Elettrica, con un listino prezzi che parte rispettivamente da 29.900 euro e 39.500 euro.

Alfa Romeo Junior: le versioni d’ingresso

Disponibili nelle motorizzazioni ibrida da 136 CV ed elettrica da 156 CV, le due nuove versioni di ingresso di Alfa Romeo Junior non fanno distinzioni estetiche o di equipaggiamento. Nello specifico, a livello degli esterni, spiccano la nuova reinterpretazione dello scudetto Leggenda, i fari Full Led anteriori e posteriori, i fari anabbaglianti a Led, le calotte specchietti retrovisori esterni in nero lucido e i cerchi in lega da 17″ Turbina (versione Ibrida) e da 18″ Aero (versione Elettrica).

L’abitacolo è impreziosito da tratti sportivi e contenuti esclusivi come gli interni Icona in tessuto; il volante in ecopelle; il sedile posteriore abbattibile; i poggiatesta posteriori; le palette del cambio al volante (solo ibrida) e l’imperiale scuro. A livello di dotazioni di serie, le versioni di ingresso di Junior vantano: il quadro strumenti dotato di cluster 10,25” Full TFT; il sistema Infotainment da 10,25” con due porte USB (A+C), Bluetooth e comandi vocali; il climatizzatore automatico; l’Autonomous Emergency Breaking con ABS + ESC; il sistema Wireless Apple CarPlay / Android Auto: e il sofisticato Adaptive Cruise Control.

Infine, Junior Elettrica è dotata del caricatore di bordo trifase 7kW per garantire ricariche in qualunque situazione. Completano l’offerta i pack Techno e Premium. Il primo assicura la massima dotazione in termini di sicurezza, tecnologia e funzionalità, come dimostrano la guida autonoma di livello 2, il portellone elettrico con hands free, i proiettori Led Matrix e la navigazione connessa con assistente virtuale. Invece, il pack Premium offre comfort ed esclusività grazie agli interni misto vinile-tessuto, sedile guidatore movimentato elettricamente con funzione massaggio, illuminazione d’ambiente interna e pedaliera e battitacco in alluminio.

La versione top di gamma Milano Speciale

La Milano Speciale, versione di lancio top di gamma disponibile nelle motorizzazioni ibrida (136CV) ed elettrica (156CV), si caratterizza per la nuova reinterpretazione dello scudetto Progresso, le finiture sportive opache con inserti nel nuovo e già iconico rosso Brera e cerchi in lega Petali da 18”. L’abitacolo è impreziosito da tratti sportivi e contenuti esclusivi come gli interni Spiga in vinile e tessuto, il volante in pelle ed il sedile guidatore a movimentazione elettrica con funzione massaggio.

La cura nei dettagli è assicurata dall’elegante e distintiva illuminazione interna a 8 colori che caratterizza le bocchette aria, il tunnel centrale e l’iconico Cannocchiale. Completano un allestimento estremamente ricco le dotazioni di sicurezza: Milano Spciale offre di serie la guida autonoma di livello 2, il navigatore connesso, la telecamera posteriore a 180°, il portellone elettrico hands free ed il sistema keyless con tecnologia proximity access, ed è inoltre dotata del caricatore di bordo trifase 11kW per garantire le massime prestazioni di ricarica in ogni situazione. 31.500 euro per la versione ibrida e 41.500 per la versione elettrica.

Motorizzazioni

Alfa Romeo Junior Ibrida propone un’architettura 48v Hybrid VGT da 136 CV. L’unità termica adotta il motopropulsore 3 cilindri da 1,2 litri a ciclo Miller con turbo a geometria variabile e catena di distribuzione per la massima affidabilità. La componente elettrica è composta da una batteria agli ioni di litio da 48 volt e un motore elettrico da 21 kW integrato nell’ innovativo cambio a doppia frizione e 6 rapporti che opera insieme all’ inverter e la centralina della trasmissione per garantire la massima efficienza. Junior Ibrida, quini, offre un’esperienza di guida estremamente fluida e consente di procedere in modalità elettrica per oltre il 50% in città; garantisce guida in elettrico non solo nelle manovre di parcheggio o a basse velocità cittadine ma anche su percorsi extraurbani, in condizioni di basso carico fino a 150 km orari.

Nella versione elettrica di Junior, invece, Alfa Romeo unisce un motore elettrico e una batteria di ultima generazione. Disponibile nella versione di potenza da 156CV, la Junior Elettrica assicura prestazioni d’eccellenza e una guida coinvolgente e sportiva. La batteria da 54 kWh offre un’elevata densità di energia e un ottimo rapporto tra energia nominale ed energia utilizzabile. In particolare, il pacco batterie agli ioni di litio assicura 410 Km di autonomia, che diventano oltre 590 Km nel ciclo urbano. Ricaricare la nuova Junior semplicissimo: nelle stazioni di ricarica rapida da 100 kW in corrente continua, sono sufficienti meno di 30 minuti per caricare le batterie dal 10 all’80%.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Fonte Alfa Romeo

Copyright Image: Sinergon LTD