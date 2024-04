Alfa Romeo Junior: il configuratore è online. Prezzi da 31.900 euro.

Nuova Alfa Romeo Junior già ordinabile: ibrida da 136 CV a 31.900 € ed elettrica da 156 CV a 41.500€. Online il configuratore.

L’Alfa Romeo Junior dopo il cambio nome da Milano a Junior arriva sul configuratore online, disponibile in un’unica versione chiamata Speciale.

L’Alfa Romeo Junior Speciale si presenta con due opzioni di motorizzazione: una versione ibrida e una totalmente elettrica. La motorizzazione ibrida è proposta con un motore 3 cilindri turbo da 1.2 litri abbinato a un cambio automatico a doppia frizione eDCT6, che eroga una potenza di 136 CV.

Per chi predilige una guida totalmente ecologica, l’opzione elettrica offre un motore da 156 CV, alimentato da una batteria da 54 kWh che assicura un’autonomia massima fino a 410 km. I prezzi partono da 31.900 euro per l’ibrida e 41.500 euro per la versione elettrica.

A livello estetico, l’Alfa Romeo Junior si può personalizzare con due colori pastello base – Bianco Sempione e Nero Tortona – e quattro colori metallizzati (Avorio Galleria, Blu Navigli, Grigio Arese e Rosso Brera) che richiedono un supplemento di 900 euro, con l’eccezione del Rosso Brera che costa 1.200 euro. Inoltre, è possibile scegliere varianti con il tetto nero, con un costo aggiuntivo di 1.200 euro per tutti i colori, eccetto il rosso, che richiede 1.500 euro.

Dal punto di vista dell’equipaggiamento, il modello Speciale offre una serie di caratteristiche di serie molto ricche: cerchi in lega di 18 pollici, un avanzato sistema di sicurezza che include frenata automatica d’emergenza e riconoscimento pedoni, e molti altri comfort come il sistema di navigazione integrato, climatizzatore automatico, e portellone elettrico con funzione hands-free.

Per gli acquirenti interessati a ulteriori personalizzazioni, sono disponibili due pacchetti aggiuntivi: il Pack Sport Speciale per un’intensificazione dell’esperienza di guida e il Pack Techno Speciale che migliora ulteriormente l’esperienza tecnologica a bordo. Questi pacchetti aggiuntivi hanno un costo che varia tra 1.500 e 2.500 euro.

Finanziamento Alfa Romeo Junior: come funziona

Per facilitare l’accesso a questo modello, Alfa Romeo offre anche formule di finanziamento specifiche che permettono di acquistare l’Alfa Romeo Junior con modalità di pagamento dilazionate, aggiungendo un valore aggiunto per chi cerca flessibilità finanziaria nella gestione dell’acquisto del veicolo.

L’acquisto dell’Alfa Romeo Junior attraverso le opzioni di finanziamento proposte dalla casa automobilistica offre una modalità flessibile per accedere alle nuove tecnologie ibride ed elettriche. Qui sotto, sono dettagliati i piani di finanziamento per entrambe le versioni, ibrida ed elettrica.

Finanziamento per Alfa Romeo Junior Ibrida

Prezzo finale: 32.343,35 euro (rispetto al prezzo di listino di 31.900 euro)

32.343,35 euro (rispetto al prezzo di listino di 31.900 euro) Anticipo: 8.967,36 euro

Canoni mensili: 35 rate da 200,70 euro ciascuna

Valore di riscatto: 20.610 euro al termine del periodo di finanziamento

TAN (Tasso Annuo Nominale): 4,99%

TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale): 6,36%

Finanziamento per Alfa Romeo Junior Elettrica:

Prezzo finale: 39.011 euro (rispetto al prezzo di listino di 41.500 euro, indicando un vantaggio economico nell'opzione di finanziamento)

39.011 euro (rispetto al prezzo di listino di 41.500 euro, indicando un vantaggio economico nell’opzione di finanziamento) Anticipo: 12.067,36 euro

Canoni mensili: 35 rate da 200,29 euro ciascuna

Valore di riscatto: 24.785,99 euro al termine del periodo di finanziamento

TAN (Tasso Annuo Nominale): 4,99%

TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale): 6,17%

Queste formule di finanziamento sono strutturate per allentare il carico economico iniziale dell’acquisto e spalmare il costo del veicolo nel tempo. Il prezzo finale del finanziamento include il costo del finanziamento stesso, che si riflette in un leggero aumento del prezzo totale rispetto al prezzo di listino. La presenza di un’opzione di riscatto finale permette al consumatore di decidere se acquistare definitivamente il veicolo al termine del periodo di finanziamento.

Copyright Image: Sinergon LTD