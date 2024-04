Alfa Romeo Milano, il nuovo nome è Alfa Romeo Junior

Alfa Romeo cede alle pressioni e cambia il nome in Alfa Romeo Junior all’automobile che sarà prodotta in Polonia.

Evidentemente le dichiarazioni del Ministro Urso hanno fatto centro, se Alfa Romeo ha deciso di cambiare nome della Milano in Junior. Voglia di mettersi alle spalle le polemiche sulla produzione della Milano, anzi Alfa Romeo Junior, in Polonia, anche se ovviamente non si placano quelle sul design comune alle altre auto Stellantis.

Questa decisione è stata presa per promuovere un clima di serenità e distensione, come sottolineato da Jean-Philippe Imparato, CEO di Alfa Romeo:

Siamo consapevoli che questo episodio rimarrà nella storia del marchio. È una grande responsabilità, ma anche un momento entusiasmante. La scelta del nome ‘Alfa Romeo Junior’ è del tutto naturale, essendo fortemente legato alla storia del marchio e fin dall’inizio tra i nostri e i preferiti del pubblico.

La scelta del nome “Junior” non è nuova per Alfa Romeo. Risale al 26 settembre 1966 quando fu presentata la GT 1300 Junior, un modello che ha segnato una generazione di vetture dedicate a un pubblico giovane, attratto dalla possibilità di possedere un’auto brillante ed esclusiva, ma senza eccessivi oneri economici. Il modello Junior divenne un best seller, simbolo dello status giovanile dell’epoca, grazie alle sue prestazioni elevate e un design accattivante.

Stefano Odorici, Presidente dell’Associazione Concessionari Italiani del Gruppo FCA, ha invece:

Alfa Romeo è un brand che genera passione ed emozioni positive. Accogliamo favorevolmente la decisione di cambiare il nome della vettura in ‘Junior’, rispettando le ultime vicende e mantenendo alto l’entusiasmo dei nostri clienti.

C’è da dire che l’interesse suscitato dimostra quanto il marchio sia radicato nel cuore degli appassionati e quanto le sue scelte, anche quelle difficili come un cambio di nome, siano accettate con fiducia e entusiasmo dalla sua comunità. Con la nuova denominazione, Alfa Romeo Junior riafferma il suo legame con la tradizione e si apre anche a nuove prospettive, pronta a continuare la sua storia di successo in un contesto moderno e in continua evoluzione. Chissà, aggiungiamo noi, se si aprirà anche ad un vero design da vera Alfa Romeo.

Copyright Image: Sinergon LTD