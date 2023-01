Questa Alfa Romeo Giulietta non la trovi neanche nel Metaverso

Molti ci credono, qualcuno ci spera, ma sostanzialmente la Alfa Romeo Giulietta berlina potrebbe piacere? Parliamo pur sempre di Alfa Romeo Giulietta, l’hackback che dal 2010 circola sulle nostre strade, che ancora oggi mantiene una linea decisamente attuale.

Tralasciando la sua storia e la poca evoluzione, la versione Sedan, creata a tavolino dal “Theottle”, ha riscosso la mia curiosità e parliamo di una versione quasi “disruptive”. Da amante del marchio e possessore del modello, un upgrade non sarebbe da escludere. Ma come dico sempre, c’è da apprezzare l’impegno, l’abilità e la fantasia.

Nonostante in Italia questo tipo di pianale non sia così apprezzato, nel 2013 Audi lanciò sul mercato europeo una versione della A3 un po’ particolare, ovvero la versione sedan. Una vera novità per quel tipo di segmento e anche se le vendite non furono delle migliori, anche oggi con l’ultima serie in gamma, non manca la versione a tre volumi.

Ma la domanda sorge spontanea: perché Audi la produce e la vende, mentre Alfa Romeo si limita alla produzione standard del modello che da oltre 10 anni è rimasto uguale tranne qualche piccolo restyling?

A questo punto mi viene da pensare che in casa Alfa non ci sia l’ispirazione o semplicemente sia troppo rischioso lanciare un modello del genere. Ma parlando di questi rendering, sul web ne troviamo a dozzine, ognuno con le proprie capacità e fantasie, ma qualcuno ha mai pensato di sfruttare questi “designer di strada” per qualche nuovo modello?

Ma soprattutto, quanti di voi vorrebbero una Giulietta sedan in gamma Alfa? Sbizzarritevi con la fantasia!

