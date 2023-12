La casa giapponese propone il nuovo casco moto Arai RX-7V EVO, capostipite di decenni di esperienza, di ricerca e sviluppo accumulati sui campi di gara più prestigiosi del mondo. Realizzato artigianalmente in Giappone, il nuovo RX-7V EVO è il casco Arai più all’avanguardia in termini di protezione, ventilazione, comfort e vestibilità, con la protezione come massima priorità.

Inoltre, è il primo casco omologato al mondo FIM FRHPhe-02, il nuovo Standard di riferimento imprescindibile per competere negli eventi ufficiali FIM. La nuova Omologazione FIM FRHPhe-02 diventerà obbligatoria soltanto a partire dal 2026, ma grazie all’esperienza pluridecennale ed alla nostra filosofia orientata alla Protezione Totale, siamo già in grado di omologare RX-7V EVO sia allo Standard FRHPhe-02 FIM che ECE R22-06

Arai RX-7V EVO: protezione al Top

Il nuovo casco è il massimo per quanto riguarda l’assorbimento di energia. Il colosso giapponese è tuttavia in grado di Arai è in grado di massimizzare questa capacità grazie alla realizzazione di calotte esterne le più tondeggianti, lisce e resistenti possibile, al fine di deviare l’energia di eventuali impatti, senza che questa venga trasferita all’interno del casco.

Realizzato utilizzando la calotta Arai PB-SNC2 per garantire massima solidità e integrità, RX-7V FIM Racing #2 è dotato di un sistema di ventilazione e di un’aerodinamica sviluppati specificatamente per la MotoGP. La calzata è completamente personalizzabile. Disponibile in bianco tinta unita e nel campo taglie completo Arai (XS-XXL), RX-7V FIM Racing #2 è dotato di una visiera VAS-V Clear 3D e dello spoiler trasparente DF-X2 già incluso nella confezione.

