Exo R1 Air è il casco di Fabio Quartararo.

Scorpion Exo R1 Air Quartararo: Fabio ha coronato il sogno di ogni pilota ed è il nuovo campione del mondo della MotoGP. Ad accompagnarlo durante questi tre anni nella massima categoria delle due ruote c’è sempre stato il casco Exo R1 Air di Scorpion Sports, fedelissimo compagno di avventura.

Scorpion Exo R1 Air Quartararo: caratteristiche

Exo R1 Air è il casco racing dedicato da Scorpion Sports a tutti coloro che amano la velocità. La calotta dell’Exo R1 Air è in Ultra-TCT (simile al TCT ma con una percentuale di fibre nobili superiore) ed è in grado di offrire una protezione senza eguali. Estremamente leggera, consente in caso di impatto un notevole assorbimento dell’energia grazie alla sua capacità di deformarsi progressivamente. Testata a lungo in galleria del vento, ha una forma aerodinamica che garantisce grande stabilità anche alle altissime velocità che si raggiungono nelle competizioni ai più alti livelli.

Indossando Exo R1 Air si apprezzano immediatamente la comodità e il grande comfort. I cuscini (sfoderabili e lavabili) in schiuma sagomata con taglio laser 3D creano infatti una meravigliosa sinergia con la sensazione data sulla pelle dal tessuto di rivestimento KwikWick III (fresco, anallergico, antimicrobico, a traspirazione rapida) mentre anche l’EPS a densità multipla inseguirà perfettamente le forme della vostra testa. Exo R1 Air è dotato del sistema Air Fit che permette di gonfiare e sgonfiare i cuscini interni per una calzabilità senza paragoni mentre, grazie alla profilatura interna KwikFit, sarà possibile mettere e togliere agilmente i modelli di occhiali più diffusi.

Grazie al meccanismo Ellip-Tec, la visiera del nuovo Exo R1 Air può essere sostituita facilmente e senza l’utilizzo di utensili. Dotato di molle molto potenti, il sistema garantisce un serraggio totalmente ermetico e più silenzioso lungo la guarnizione per una esperienza di guida fluida e priva di distrazioni.

La visiera, inoltre, ha un meccanismo di blocco centrale che consente una chiusura e un’apertura facile e sicura e offre una visione verticale assai ampia e migliorata rispetto al suo predecessore EXO-2000 Evo Air. E’ inoltre possibile lasciare (e stabilizzare) la visiera in posizione lievemente aperta (utile soprattutto quando si procede a basse velocità in città) in modo da far passare un piccolo refolo d’aria.

La visiera 2D ha anche i supporti per il tear-off. Alla visiera trasparente, lo Exo R1 Air abbina anche una visiera Dark Smoke di serie mentre il sistema Pinlock 100% MaxVision (anche questo di serie e presente all’interno della scatola) potrà assicurare un’azione antiappannante al 100%.

La presa d’aria superiore (con molla di tensione apribile tramite un semplice tocco) è di grandi dimensioni ma con un profilo basso così da sposarsi perfettamente con le curve aerodinamiche del casco. La grande quantità d’aria catturata viene riversata all’interno e poi scaricata dall’estrattore posteriore in modo da generare un carico aerodinamico (spinta verso il basso) per una guida ancora più stabile alle alte velocità.

Lo Exo R1 Air ha un sistema di chiusura ad anello Doppia-D in titanio leggero e capace di garantire il più alto livello di sicurezza. In caso di emergenza, il sistema di estrazione rapida dei guanciali di 2° generazione facilita la rimozione del casco da parte del personale specializzato rendendo pertanto più facile e veloce il soccorso.

