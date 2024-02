Ladro di automobili scoperto nascosto sotto una coperta dalla Polizia Stradale di Orvieto dopo essere rimasto senza benzina: denunciato.

Un insolito episodio si è verificato lungo l’autostrada del Sole, dove un uomo di quarant’anni originario di Lecco, dopo aver sottratto un’automobile in provincia di Bergamo, si è trovato senza carburante. Il furto era avvenuto qualche giorno prima e il veicolo, una Opel Corsa, è stato individuato dalla polizia stradale di Orvieto in un’area di sosta vicino a Chiusi.

La polizia, durante una perlustrazione, ha notato il veicolo fermo e, avvicinandosi, ha scoperto che all’interno c’era qualcosa di strano. Sotto una coperta, posizionata in modo da celare la presenza di qualcuno, gli agenti hanno trovato l’uomo che tentava di nascondersi, apparentemente per ripararsi dal freddo.

Le verifiche effettuate dagli agenti hanno confermato che l’auto era stata rubata, portando alla denuncia del quarantenne per furto. Sebbene avesse già alcuni precedenti, non era noto per reati simili. La sua intenzione era quella di rifornire il veicolo di benzina, ma è stato fermato prima che potesse farlo.

Dopo essere stato trasferito in caserma, l’uomo ha ammesso di aver rubato l’auto e di essere rimasto senza benzina. Successivamente, l’Opel Corsa è stata restituita al legittimo proprietario, chiudendo così un episodio di un novello Arsenio Lupin decisamente maldestro.

Copyright Image: Sinergon LTD