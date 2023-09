Renault Grand Kangoo: a Monaco svelata la versione a 7 posti

Oltre alla nuova Scenic E-Tech, al Salone di Monaco la Losanga porta anche il nuovo Renault Grand Kangoo, versione a 7 posti altamente versatile della terza generazione del suo multispazio per eccellenza.

Renault Grand Kangoo, che nasce per rispondere a nuove esigenze tanto dei clienti privati che di quelli business, manterrà sia una versione a motore termico sia una versione elettrica, con autonomia stimata fino a 265 km. Le consegne partiranno a inizio 2024.

Renault Grand Kangoo, oltre 1000 possibilità di configurazione

Ancora più pratico della versione standard, e dotato di tutti i dispositivi ADAS per migliorare il comfort, Renault Grand Kangoo dispone di 3 sedili indipendneti nella seconda fila, e due sedili indipendenti nella terza, e può quindi ospitare comodamente fino a 7 adulti o, quando ci sono meno occupanti, rendere il veicolo più spazioso di ogni altro.

Ci sono 58 litri di vani portaoggetti accessibili, come il cassetto scorrevole Easy Life e le vaschette sotto il pianale della seconda fila.

Il bagagliaio parte da 500 litri di capacità e può arrivare a 3750 rimuovendo i sedili posteriori e ripiegando il sedile del passeggero.

Inoltre, ci sono 5 sedili posteriori indipendenti, che possono scorrere, essere ripiegati, e addirittura rimossi per caricare qualsiasi cosa, dall’attrezzatura di lavoro a quella sportiva, fino ai più ingombranti strumenti musicali; o per andare in vacanza senza lasciare a casa nulla. Sono infatti 1024 le configurazioni possibili, grazie anche alla lunghezza di carico di 3,11 metri.

L’accesso alla terza fila è inoltre reso il più agevole possibile, grazie alle porte scorrevoli da 83 cm, 18 in più rispetto a Kangoo standard, ai battitacco bassi e ai sedili scorrevoli e ripiegabili. Dentro, il comfort è aumentato visivamente anche dai materiali più rifiniti, come il legno, dall’infotainment connesso e fluido, e anche da 5 sedili con attacchi Isofix per i sedili dei bambini.

Elettrico o endotermico

Renault Grand Kangoo è disponibile in versione E-Tech Electric con nuova batteria da 45 kWh agli ioni di litio con 8 moduli indipendenti e facilmente riparabili in caso di guasto, con 265 km di autonomia su ciclo WLTP.

Grazie alla potenza in DC fino a 80 kW, recupera 80 km in 10 minuti e l’80% in circa mezz’ora. Tutte le batterie sono sempre garantite 8 anni o 160.000 km e per tutto questo periodo prevedono sostituzione gratuita se la loro capacità scende sotto al 70% del loro stato di salute (SoH).

Il motore è invece da 90 kW o 122 CV con 245 N/m di coppia, sempre con una guida fluida e scattante, e dotato di frenata rigenerativa fino a 3 livelli di intensità. Come tutte le Renault elettriche, anche Grand Kangoo E-Tech gode di serie del caricatore di bordo AC da 22 kW, che alle colonnine in AC, appunto, permette di passare dal 5 all’80% in 2 ore e mezza.

La versione endotermica, invece, avrà 2 motori Euro 6E: benzina EDC7 da 130 CV con consumi ridotti anche a pieno carico. Diesel BVM6 da 95 CV.

