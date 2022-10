Scorpion Exo 1400 Evo Air: il nuovo casco Gran Turismo

Scorpion Exo 1400 Evo Air è il nuovo casco che, insieme al suo gemello carbon, rappresenta il massimo che Scorpion dedica al Gran Turismo, è naturalmente strutturalmente aggiornato per soddisfare la nuova e più severa normativa ECE R22.06.

Caratterizzato da un’indole sportiva, il nuovo casco GT è nato per far provare l’emozione e il piacere della 1 Classe a tutti i motociclisti lungo qualsiasi strada si desideri percorrere. Un mix unico di versatilità dietro un magistrale profilo sportivo. Silenzioso anche alle alte velocità, ha una calotta realizzata in tre diverse misure in fibra TCT (Thermodynamic Composite Technology) per una grande resistenza e un miglior assorbimento degli urti. Le prese d’aria sono profilate mentre gli interni sono morbidi e incredibilmente avvolgenti, gli unici in grado di regalare la sensazione che siano stati realizzati su misura grazie all’intelligente sistema di gonfiaggio Airfit.

Scorpion Exo 1400 Evo Air: caratteristiche

Grazie al nuovo meccanismo Ellip-Tec II, la visiera può essere sostituita ancora più facilmente e senza l’utilizzo di utensili. Dotato di molle potenti, garantisce un serraggio della visiera ermetico e silenzioso lungo tutta la guarnizione. Anche in caso di caduta, il sistema Ellip-Tec II si è dimostrato assai resistente. Il nuovo casco è dotato anche di visiera solare retrattile Speedview con trattamento antiappannante su entrambi i lati.

Non poteva mancare il sistema Pinlock 100% Max Vision che assicura un’azione anti appannante al 100%. La lente anti-appannante è posizionata sulla visiera per garantire la massima visibilità. Il tessuto KwikWick3 (sfoderabile e lavabile) dalle proprietà antibatteriche riveste gli interni e mantiene testa e viso asciutti e freschi, qualunque siano le condizioni di temperatura e umidità esterni. Inoltre il sistema di chiusura con anello a Doppia-D garantisce il miglior standard per la sicurezza.

I cuscinetti interni KwikFit consentono poi di inserire e togliere agilmente i modelli di occhiali più usati. Le prese d’aria sono profilate per garantire il massimo livello di silenziosità mentre il sistema di ventilazione garantisce un grande riciclo dell’aria grazie all’effetto Venturi.

