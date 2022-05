Alfa Romeo Afanga: il Biscione debutta alla Dakar?

Alfa Romeo Afanga è un rendering inviatoci dal nostro lettore Mauro Simeone che pensa a un'Alfa che competa contro Audi nella Dakar

No, al momento non in Alfa non sembrano intenzionati a debuttare alla Dakar, ma mai dire mai. È l’idea di Mauro Simeone, un nostro lettore e autore del design dell’Alfa Romeo Afanga che ringraziamo per averci inviato i suoi disegni. E se anche voi siete appassionati, vi invitiamo a fare come Mauro condividendo le vostre creazioni.

Alfa Romeo Afanga: vintage dai toni moderni

Quello di Alfa Romeo Afanga è un design che, forse un po’ come la Tonale che abbiamo appena provato, guarda al futuro reinterpretando elementi del passato. La forma è comunque interessante, morbida e levigata come ci si aspetta da un’Alfa, con toni da coupé (forse un rimando alla recente 8C?) rivisitati e posti su ruote alte.

Alle forme tondeggianti della carrozzeria, fanno quasi da contrasto gli ampi passaruota in plastica nera, che servono ovviamente a proteggere il corpo carrozzeria nei difficili percorsi Dakar, e i grossi pneumatici sono anche loro dimostrazione della natura off-road del modello. Elementi di stile moderno, i fari anteriori LED sottili, con trama ovoidale particolarmente scenografica, mentre l’immancabile scudetto copre tutta la parte centrale del paraurti, e da lui parte la grande presa d’aria centrale del cofano.

Simeone immagina l’Alfa Romeo Afanga come, appunto, un modello destinato all’off-road duro e puro, pensato per la Dakar e in particolare per fare concorrenza ad Audi, attualmente il marchio più prestante in questa competizione. Non è quindi un modello elettrico alla

, in quanto potrebbe montare un motore termico anteriore, forse derivato dalla Giulia Quadrifoglio.

