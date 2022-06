Alfa Romeo Tonale 3 porte, come potrebbe essere la versione sportiva

L’Alfa Romeo Tonale è senza dubbio una delle auto più attese e apprezzate dell’anno, ma essendo un classico SUV manca di un lato spesso apprezzato dagli alfisti: un design più sportivo.

Per questo Ascaris Design ha ipotizzato una versione a 3 porte, leggermente più slanciata di quella in produzione e che forse strizza l’occhio a quei pochi oggi ancora disponibili a sacrificare la praticità per un’estetica più snella.

Alfa Romeo Tonale 3 porte: ecco come sarebbe

La Tonale a 3 porte non differisce tanto da quella in commercio: mantiene il frontale imponente, lo scudetto, le forme morbide e i fari con trama ondulata.

Le differenze sono quindi di profilo, dove si nota la lunghezza probabilmente minore e ovviamente l’assenza delle porte posteriori. La linea dei finestrini è quindi più piacevole, con il grande lunotto laterale che assicura comunque tanta ariosità e luminosità all’interno. La linea del tetto è più dritta, ma in generale forse un SUV di questo genere a tre porte non avrebbe una linea particolarmente riuscita e sembrerebbe quasi troncato, sebbene Jeep Wrangler, Land Rover Defender e Suzuki Jimny abbiano la versione a 3 porte.

Ad ogni modo, lato motori non cambierebbe nulla: rimarrebbero i già collaudati middle hybrid da 130 o 160 CV, il diesel da 130 e il plug-in con trazione integrale Q4 da ben 275 CV.

