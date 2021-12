La Passione Commuter: capi versatili e comodi per pedalare in città

La Passione lancia la prima collezione Commuter, ispirata al ciclismo e dedicata a chiunque viva la città in modo sostenibile.

La Passione Commuter è una linea di capi versatili e comodi per pedalare nella giungla urbana. Una vera e propria collezione pensata per il futuro della mobilità sostenibile. Sulla base della profonda esperienza nel campo dell’abbigliamento tecnico da ciclismo, il brand ha dato vita a capi dal look casual e funzionale, perfetti per recarsi al lavoro, per le attività quotidiane o vivere momenti di svago con amici e famiglia.

La Passione Commuter: la collezione

Dedicata ai ciclisti che non si fermano mai, ai pendolari di ogni giorno e agli eroi delle corse last minute, la collezione Commuter è pensata per vivere la città al massimo, sia in sella che non. Antivento, impermeabile ed ergonomico, il Parka ha un look perfetto per ogni appuntamento ed è ideale per essere indossato sopra ogni outfit.

Realizzato con tessuto a due strati in nylon elasticizzato, è comodo, traspirante e resistente all’acqua e alle abrasioni. Un pratico spacco frontale consente di salire in sella agevolmente e pedalare in modo confortevole mentre il cappuccio integrato direttamente nel collo, ed estraibile tramite una zip, permette di essere subito riparati dalla pioggia improvvisa.

Il suo particolare ed essenziale design infatti lo rende adatto ad essere indossato sotto il casco, senza compromettere il comfort del capo, e garantisce un’elevata protezione grazie al pratico visierino integrato. Tutti i dettagli di questo prodotto sono stati studiati per facilitare gli spostamenti urbani di ogni genere ed essere impeccabili anche quando non si è in sella. La zip posteriore reflex regola l’apertura, garantisce massima libertà di movimento e aumenta la visibilità, amplificando la sicurezza.

La lunghezza della manica è appositamente studiata per vestire correttamente anche in posizione da bici mentre il polsino elasticizzato offre un’ulteriore protezione dall’aria sul dorso della mano. Il Parka è completato da tasche laterali foderate in ripstop, rifinite con un risvolto a doppia chiusura, e da una cerniera centrale dotata di patta frangivento con bottoni automatici.

La Insulated Jacket, anch’essa ideale per pedalare in città e affrontare qualsiasi condizione meteo, è il mix perfetto tra stile e tecnologia, combinando un tessuto in calda microfibra con uno elasticizzato opaco a 2 strati. L’abbinamento tra questi due tessuti con la fodera ripstop interna, crea un importante effetto twin deck, fondamentale per la regolazione della temperatura corporea.

La particolare imbottitura sintetica offre inoltre eccezionale traspirabilità risultando adatta a gestire i passaggi tra ambienti esterni ed interni in maniera ottimale. La giacca è dotata di un cappuccio integrato nel collo in tessuto ripstop, estraibile con una zip e indossabile comodamente sotto il casco, e di inserti in tessuto elasticizzato posizionati nelle zone di maggior pressione e più soggette ad abrasione. Questo capo asseconda il movimento del corpo mantenendo il comfort e una corretta vestibilità con o senza zaino.

La manica, la cui lunghezza è stata studiata per essere particolarmente adatta alla posizione da bici, ha una vestibilità perfetta in qualsiasi momento ed è rifinita da un polsino elastico che protegge dall’aria rimanendo aderente al polso.

La Passione Commuter Collection si presenta come un’autentica novità, grazie ai materiali tecnici di altissima qualità, promette di rivoluzionare la vita in città, favorendo la mobilità urbana sostenibile e rendendo gli spostamenti ancora più pratici, veloci, comodi e divertenti.

