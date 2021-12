Alpine svela la sua nuova gamma A110.

Alpine A110 2021: tre versioni, ognuna con la sua identità, tre esperienze di guida diverse, motorizzate da un 4 cilindri 1.8 turbo con trasmissione automatica Getrag doppia frizione a umido con 7 rapporti. Alpine A110 con l’abbinamento del telaio “Alpine” con la motorizzazione da 252 cv procura un piacere di guida che rimanda alla Berlinetta. Leggera, precisa, briosa, l’A110 dimostra agilità e dinamicità in ogni circostanza.

La nuova Alpine A110 GT è la coupé sportiva Gran Turismo della gamma. Con una motorizzazione da 300 cv offre la sintesi ideale tra performance e comfort. Di rara versatilità ed eleganza, l’A110 GT è l’auto sportiva per gli spostamenti quotidiani, ma anche per i lunghi viaggi.

La nuova Alpine A110 S è il top di gamma e pone l’accento sulle prestazioni. Il telaio Sport valorizza appieno il potenziale del motore da 300 cv. Sportiva nell’animo, è dotata, in opzione, di pneumatici semi-slick e Kit Aerodinamico specifico per soddisfare i conducenti che vanno alla ricerca di una guida più spinta, soprattutto in pista. Tremendamente efficiente, l’A110 è un concentrato di emozioni.

Alpine A110 2021 S

Con il badge S al posteriore e sulle soglie battitacco, la nuova A110 S propone un’esperienza di guida intensamente sportiva, con una configurazione senza compromessi: 300 cavalli, telaio, freni, scarico e sedili sportivi. Di incredibile efficienza in ogni circostanza, la nuova A110 S regala sensazioni su tutte le strade e a tutte le velocità. Può essere dotata, in opzione, di appendici aerodinamiche in carbonio, segno di grandi prestazioni, e di un’esclusiva carrozzeria bitono Orange Feu (Arancio Fuoco) con tetto Noir Profond (Nero Profondo).

L’equipaggiamento esterno comprende il monogramma Alpine nero, cerchi da 18” “GT Race” color nero brillante, pneumatici da 215/40 R18 all’anteriore e da 245/40 R18 al posteriore e pinze dei freni arancioni. L’abitacolo presenta finiture alto di gamma con sedili Sabelt Sport regolabili a 2 vie, pedaliera sportiva in alluminio ed interni completamente rivestiti in microfibra con impunture arancioni abbinando le opzioni “Pack Microfibra” e “Sedili Sabelt Racing”. Le cinture di sicurezza arancioni, i rivestimenti dei sedili 100% in microfibra e la predisposizione per l’installazione delle cinture a 6 punti sono opzioni specifiche per gli interni della Nuova A110 S.

Per le esperienze di guida più spinte, l’A110 S è dotata, in opzione, di pneumatici semi-slick Michelin PS Cup 2 Connect e di un “Kit Aero” che permette di aumentare la velocità massima a 275 km/h. Il kit è composto da un alettone posteriore in carbonio per un miglior carico aerodinamico, una lama anteriore in carbonio ed una carenatura che si estende all’anteriore sotto l’auto per incrementare l’efficacia dell’estrattore posteriore e del pianale piatto. A 275 km/h, la stabilità ad alta velocità è garantita dall’aumento della deportanza di 60 kg sull’avantreno, per la presenza della lama in carbonio, e di 81 kg al posteriore con l’alettone in carbonio. Si ottiene così una deportanza maggiore complessiva di 141 kg. La Nuova A110 S, così equipaggiata, può esprimere tutte le sue potenzialità in pista.

Alpine A110 2021 GT

Inconfondibile per il colore di lancio Grigio Tuono e il badge GT al posteriore e sulle soglie delle portiere, la nuova A110 GT costituisce il perfetto connubio tra performance ed eleganza, con il telaio “Alpine” ed una motorizzazione da 300 cv.

Inebria i sensi con la purezza della linea esterna, l’abitacolo raffinato e la meccanica di punta. L’equipaggiamento di serie comprende Park Assist (assistenza al parcheggio anteriore e posteriore e parking camera) e sedili Sabelt Comfort regolabili a 6 vie in pelle con impunture Blu Alpine a contrasto.

Alpine A110 2021

Contraddistinta dal badge A110, l’A110 è campionessa di agilità e dinamicità, grazie alla suddivisione ottimale della massa e alla leggerezza. Dotata di telaio Alpine e sedili sportivi Sebelt, l’A110 è pura fonte di piacere di guida, grazie alla sua efficienza e comportamento comunicativo in ogni circostanza.

Alpine A110 2021: nuovo sistema multimediale

La nuova gamma Alpine A110 è dotata di un nuovo sistema multimediale Alpine con touchscreen da 7”, connettività Bluetooth e 2 prese USB. Ispirandosi al mondo degli smartphone, è intuitivo, grazie al display personalizzabile con i widget e compatibile con Apple Carplay ed Android Auto.

Il satellite con comandi dedicati, disposto dietro al volante, consente di attivare il riconoscimento vocale per dare comandi vocali all’assistente iOS o Google dello smartphone oppure avviare la ricerca degli indirizzi con Google Online Search. Il navigatore di bordo fornisce moltissime informazioni in tempo reale: Infotraffico, zone di rischio, stazioni di servizio con informazioni sul prezzo del carburante lungo il percorso, ecc.

Il menu Alpine Telemetrics (in opzione su tutte le versione e di serie sulla Nuova A110 S) permette di visualizzare in tempo reale, sotto forma di manometri o istogrammi, dati tecnici come la pressione del turbo, la temperatura della trasmissione, la coppia, la potenza, l’angolo del volante e l’accelerometro.

Il sistema multimediale Alpine è disponibile, a seconda delle versioni, con il sistema Audio Standard (2 altoparlanti), Audio Focal (2 altoparlanti + 2 tweeter) ed Audio Focal Premium (2 altoparlanti + 2 tweeter + 1 subwoofer). Il nuovo sistema multimediale Alpine è compatibile con il sistema di aggiornamento da remoto “FOTA”. Questa connettività permetterà, ad esempio, di dotarlo, nel prossimo futuro, di connessione Wi-Fi.

Alpine A110 2021: nuovi equipaggiamenti

Pack Comfort (solo per l’A110): sedili avvolgenti Sabelt Comfort regolabili a 6 vie in pelle nera, cerchi Sérac da 18”, pedaliera sportiva in alluminio, sistema Audio Focal e Park Assist.

(solo per l’A110): sedili avvolgenti Sabelt Comfort regolabili a 6 vie in pelle nera, cerchi Sérac da 18”, pedaliera sportiva in alluminio, sistema Audio Focal e Park Assist. Park Assist : assistenza al parcheggio anteriore e posteriore e parking camera.

: assistenza al parcheggio anteriore e posteriore e parking camera. Scarico sportivo (solo per l’A110) con post-iniezione ottimizzata per offrire un effetto sonoro ancora più gratificante. È composto da un risonatore acustico settato per rispettare la firma sonora di Alpine, una valvola acustica attiva per un suono più coinvolgente nelle modalità “Sport” e “Track”, ed un separatore a Y per un sound senza compromessi.

(solo per l’A110) con post-iniezione ottimizzata per offrire un effetto sonoro ancora più gratificante. È composto da un risonatore acustico settato per rispettare la firma sonora di Alpine, una valvola acustica attiva per un suono più coinvolgente nelle modalità “Sport” e “Track”, ed un separatore a Y per un sound senza compromessi. Pack Microfibra (solo per la Nuova A110 GT e la Nuova A110 S): volante, cielo, consolle centrale e plancia in microfibra nera, abbinabile all’opzione Sedili Sebelt Racing nell’A110 S.

(solo per la Nuova A110 GT e la Nuova A110 S): volante, cielo, consolle centrale e plancia in microfibra nera, abbinabile all’opzione Sedili Sebelt Racing nell’A110 S. Kit Aero (solo per la Nuova A110 S): lama anteriore ed alettone posteriore in carbonio per un maggior carico aerodinamico, carenatura estesa all’anteriore per aumentare l’efficacia del pianale piatto e dell’estrattoreposteriore, velocità di punta aumentata a 275 km/h

(solo per la Nuova A110 S): lama anteriore ed alettone posteriore in carbonio per un maggior carico aerodinamico, carenatura estesa all’anteriore per aumentare l’efficacia del pianale piatto e dell’estrattoreposteriore, velocità di punta aumentata a 275 km/h Pneumatici semi-slick (solo per la Nuova A110 S) Michelin Pilot Sport Cup 2 Connect. Monta pneumatici ad alte prestazioni (struttura potenziata e miglior grip) adatti per la pista e la strada

(solo per la Nuova A110 S) Michelin Pilot Sport Cup 2 Connect. Monta pneumatici ad alte prestazioni (struttura potenziata e miglior grip) adatti per la pista e la strada Pack Sedili Sebelt Racing (solo per la Nuova A110 S): sellerie dei sedili Sabelt Sport in microfibra.

(solo per la Nuova A110 S): sellerie dei sedili Sabelt Sport in microfibra. Pack Retrovisori : retrovisori esterni ripiegabili elettricamente e retrovisore interno con funzione antiabbagliamento

: retrovisori esterni ripiegabili elettricamente e retrovisore interno con funzione antiabbagliamento Cerchi da 18” Sérac, cerchi forgiati da 18” Fuchs Grigio Titanio satinato, cerchi da 18” Grand Prix diamantati.

Tetto 100% carbonio brillante per ridurre il peso di 1,9 kg (per la Nuova A110 GT e la Nuova A110 S)

Pack Storage: rete dietro al sedile del passeggero e vano chiuso tra i due sedili.

Le Alpine A110, Nuova A110 GT e Nuova A110 S sono disponibili nelle tinte di carrozzeria Bianco Ghiaccio, Bianco Iridato, Blu Abisso, Blu Alpine, Nero Profondo, Grigio Tuono, Grigio Tuono mat e Arancio Fuoco. Solo la Nuova A110 S propone l’opzione dell’inedita carrozzeria bitono Arancio Fuoco con tetto Nero Profondo. Inoltre, il catalogo Atelier Alpine propone una gamma di 22 colori esclusivi “heritage” che evocano la leggenda della marca.

La Alpine A110 è disponibile a partire da 60.800 €, Alpine A110 GT a partire da 70.850 € ed infine la nuova Alpine A110 S a partire da 73.050 €.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.