Va a soccorrere l’amico che ha avuto un incidente e gli ruba il portafoglio

Un giovane di 29 anni di Terni è stato denunciato dai carabinieri di Papigno in seguito a un grave episodio avvenuto nella città umbra. Secondo quanto emerso dalle indagini, il giovane aveva inizialmente prestato soccorso a un suo conoscente di 48 anni coinvolto in un incidente stradale di lieve entità, avvenuto all’inizio di febbraio.

Mentre la vittima dell’incidente si trovava a verificare i danni subiti dal proprio veicolo, il giovane avrebbe approfittato dell’occasione per sottrarre il portafoglio, che era rimasto incustodito all’interno dell’auto. Il portafoglio conteneva una somma di denaro, documenti personali e una carta di credito.

Il proprietario del portafoglio ha notato delle transazioni sospette effettuate con la sua carta di credito, segnalate dalla sua banca attraverso messaggi di allarme sul suo telefono. Questo gli ha fatto sospettare che il responsabile del furto potesse essere colui che lo aveva soccorso inizialmente. Pertanto, ha deciso di contattare l’amico e minacciare di presentare denuncia presso le autorità competenti.

La reazione del 29enne, tuttavia, è stata estrema e pericolosa. Come racconta Today, in risposta alla volontà di denunciare l’amico, quest’ultimo avrebbe minacciato il proprietario del portafoglio con la promessa di causargli gravi danni fisici, addirittura di morte. Questo comportamento ha portato alla sua denuncia per entrambe le ipotesi di reato: il furto del portafoglio e la minaccia di morte nei confronti della vittima.

