Anche in Giappone si sperimenta la guida autonoma

Nissan ha annunciato che a partire dall’anno fiscale 2027 ha intenzione di lanciare dei servizi di mobilità senza conducente in Giappone.

Nissan ha annunciato il suo programma dedicato alla guida autonoma, che unisce il Giappone a Cina, USA e Svezia nella sperimentazione della guida autonoma.

Il costruttore giapponese, infatti, ha presentato una vera e propria “tabella di marcia” parte del suo piano Ambition 2030, che mira a introdurre servizi di mobilità a guida autonoma entro il 2027 in alcune zone del Paese, le cui sperimentazioni sono giù in atto sfruttando una Nissan Leaf modificata ad hoc.

Il programma di guida autonoma di Nissan

Nissan è in realtà impegnata nei test su servizi di mobilità dal 2017, sia per il Giappone che per i mercati esteri. Queste sperimentazioni si concentrano nell’area di Minato Mirai, Yokohama, e a Namie, prefettura di Fukushima, dove dal 2021 è attivo un servizio di mobilità assistita, il Namie Smart Mobility. Oltre al Giappone, Nissan sta sviluppando dei sistemi di guida autonoma anche a Londra e in altre aree del Regno Unito, con il supporto del governo locale. Nel Regno Unito il marchio giapponese ha infatti il suo centro stile europeo e altri impianti di sviluppo, e per questo è naturale che le sue sperimentazioni per l’Europa partano da lì.

Ora, Nissan ha intenzione di offrire dei servizi di mobilità completamente autonomi dall’anno fiscale 2027, in collaborazione con autorità locali e operatori di trasporto. Le prove sono previste nell’area di Minato Mirai nell’anno fiscale 2024, e negli anni il livello di guida autonoma sarà progressivamente e gradualmente aumentato per valutare sia la tecnologia che la reazione dei clienti. Per queste prove, Nissan userà il minivan Serena.

Nel 2025 e il 2026, Nissan ha intenzione di realizzare dei test dimostrativi nell’area di Yokohama, sempre comprensiva di Minato Mirai ma anche Sakuragi-cho e Kannai, usando un totale di 20 veicoli autonomi ma con conducente a bordo.

Infine, dall’anno fiscale 2027, è previsto l’inizio della fornitura dei servizi di guida autonoma in tre o quattro comuni, sia in aree urbane che rurali, con decine di veicoli. Nissan sta già organizzando dei colloqui con alcuni comuni per rendere fattibile il progetto.

Già al lavoro con i Ministeri giapponesi di Economia – Commercio – Industria, Territorio – Infrastrutture – Trasporti – Turismo e altri, questi test potrebbero fare da base per una futura sperimentazione anche europea, sia nel Regno Unito che in altre città.

Fonte: Comunicato Stampa Nissan

Copyright Image: Sinergon LTD