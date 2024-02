Audi RS 6 Avant GT è una versione in edizione limitata in 660 esemplari con motore V8 4.0 TFSI biturbo da 630 CV di potenza.

La nuova Audi RS 6 Avant GT è una edizione speciale della leggendaria RS 6, la più veloce e potente di sempre. Realizzata a tiratura limitata in 660 esemplari è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,3 secondi. Prestazioni al top garantite dal possente motore V8 4.0 TFSI biturbo.

Questa RS 6 Avant GT ha un look ancora più muscolare grazie a cofano e paraurti specifici in carbonio, pellicole adesive ispirate alla leggendaria Audi 90 quattro IMSA GTO, spoiler dedicato, portellone ed estrattore dal design inedito. La dotazione tecnica è di livello assoluto: il motore V8 4.0 TFSI biturbo eroga 630 CV di potenza e 850 Nm di coppia, complice l’alleggerimento di 40 kg rispetto al modello standard e di 15 kg rispetto alla variante performance.

Cambio tiptronic e differenziale centrale autobloccante evoluti, ammortizzatori a ghiera regolabili, differenziale posteriore sportivo dalla taratura specifica, freni carboceramici, sterzo integrale dinamico, impianto di scarico RS e sedili a guscio in carbonio completano la dotazione di questa Audi.

Caratterizzata da molteplici dettagli esclusivi tanto esternamente quanto in abitacolo, si fregia dell’imponente spoiler al tetto, estrattore specifico e di cerchi da 22 pollici dal design dedicato. L’interno è caratterizzato dai sedili a guscio in carbonio, l’inedita finitura cromatica dei rivestimenti e la numerazione progressiva lungo la console, identificativa dell’esemplare.

Oltre 40 esemplari destinati all’Italia

La RS 6 Avant GT non viene prodotta integralmente a Neckarsulm: terminato l’assemblaggio di scocca e carrozzeria, verniciatura inclusa, la vettura viene trasferita per essere completata presso il sito d’eccellenza certificato carbon neutral Böllinger Höfe, “culla” della supercar Audi R8 e della Granturismo elettrica Audi e-tron GT. La finitura della RS 6 Avant GT è affidata a un team di 7 specialisti che attraverso tre stazioni in linea dedica un’intera giornata di lavoro a ciascuno dei 660 esemplari, di cui oltre 40 saranno destinati al mercato italiano.

Audi RS 6 Avant GT: prezzo

Infine, la RS 6 Avant GT raggiungerà l’Italia nel corso del secondo trimestre 2024 con prezzi a partire da 246.000 euro.

