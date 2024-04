E se Audi iniziasse a progettare e costruire anche i treni?

Audi potrebbe espandere la sua attività alla progettazione di treni, portando innovazione e modernità al sistema ferroviario tedesco in crisi.

Proviamo ad immaginare che un’azienda come Audi si metta a progettare treni. Al primo momento potrebbe sembrare strano, visto che siamo abituati ai quattro anelli come simbolo di auto veloci e sportive; ma non sarebbe improbabile.

In pochi sanno o si ricordano, infatti, che i costruttori automobilistici, quelli più longevi, hanno un passato che ha compreso o comprende anche altre branche della mobilità o dell’industria. Renault e Saab con gli aerei, e quest’ultima oggi è tornata a fare solo quelli; Opel bici, moto e addirittura macchine da cucire; Lamborghini, come noto, i trattori. O ancora Fiat, che tramite l’ex Fiat Ferroviaria, oggi Alstom, produceva treni.

Per cui sì, tenendo conto dell’evoluzione di queste aziende, sempre più inclini a definirsi “fornitrici di mobilità”, potrebbe anche accadere che Audi inizi a produrre treni e, anzi, forse farebbe solo bene alla Deutsche Bahn.

I treni di Audi farebbero bene alla Germania

Il mito della Germania in cui i treni sono moderni, puntuali e veloci vive solo in chi in Germania un treno non lo ha mai preso. E, in generale, il mito della Germania come luogo idilliaco per muoversi, per via delle famose strade senza limiti, è appunto più un mito. Ovvero, le principali autostrade sono effettivamente prive di limiti in alcuni punti, salvo poi presentare limiti di 110 o 120 con autovelox e tedeschi che letteralmente inchiodano per adeguarsi, il tutto corredato da chilometri e chilometri di cantieri che, in estate, significano solo code.

Sono gli stessi tedeschi a lamentarsi tanto delle condizioni delle loro strade quanto, e soprattutto, di quelle dei loro treni, accusati di essere vecchi, spesso lenti e che non disdegnano i ritardi. Quando si tende a definire Deutsche Bahn “la Trenitalia tedesca” non ci si riferisce solo al fatto che è la principale azienda di treni in Germania, ma si prende tutto il pacchetto eccetto il Frecciarossa.

I rendering dei treni di Audi, se mai reali, potrebbero però risolvere quantomeno in parte i problemi di DB, fornendole treni più moderni, se realizzati applicando gli stessi concetti che vengono applicati alle auto, se non meglio. Quindi, un design piacevole e moderno, con tecnologia e interni curati. Oltre a, ovviamente, un buon comparto di propulsori, il quale però si rivelerebbe quasi inutile se prima non si adegua il resto dell’infrastruttura.

Di rendering ce ne sono diversi: alcuni più squadrati e vintage nell’estetica, quasi da sembrare dei tram e quindi potenzialmente utilizzabili come treni regionali. Altri più grossi e fantascientifici, come quello in copertina o quello nella foto qui sopra, che ha perso un anello, e che quindi potrebbero rappresentare la proposta ad alta velocità.

Si tratta ovviamente di suggestioni, ma che potrebbero cambiare il modo di viaggiare. Voi cosa ne pensate?

Copyright Image: Sinergon LTD