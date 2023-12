IWC ha stretto una partnership con Warner Bros. Pictures per il lancio dell’orologio IWC Aquatimer Perpetual Calendar Digital Date-Month, in occasione dell’uscita del film “Aquaman e il Regno Perduto”. Questo modello, ispirato agli orologi con illuminazione rossa e blu forniti dalla Maison svizzera per la produzione del film, si presenta in due versioni, ciascuna limitata a 25 pezzi.

IWC Aquatimer Perpetual Calendar Digital Date-Month: caratteristiche

Caratterizzati da un’imponente cassa di 49 millimetri in Ceratanium, quadranti neri e cinturini in gomma nera, uno di questi modelli presenta la Super-LumiNova rossa sul quadrante, sulle lancette e sulla lunetta interna rotante, mentre l’altro è in versione blu. Le caratteristiche tecniche includono un calendario perpetuo con display digitale di data e mese, oltre a una funzione cronografo. Il calibro 89802 prodotto da IWC, è visibile attraverso il fondello in cristallo zaffiro.

La divisione sperimentale XPL di IWC, che promuove sviluppi all’avanguardia in ambiti come i materiali avanzati o la protezione dalla forza g, ha dotato i cattivi Black Manta, interpretato da Yahya Abdul-Mateen II, e il Dr. Stephen Shin, interpretato da Randall Park, di orologi di scena che brillano intensamente in rosso o blu. Questi prototipi hanno ispirato le due edizioni limitate della collezione Aquatimer.

L’Aquatimer Perpetual Calendar Digital Date-Month è disponibile in due versioni, entrambe con quadranti neri e lancette nere. Ispirato ai colori luminosi degli orologi di scena del film, il primo modello presenta la Super-LumiNova rossa sul quadrante, sulle lancette e sulla lunetta interna rotante che indica il tempo di immersione, mentre il secondo presenta il blu. Entrambe le novità presentano casse, anelli del fondello, corone e pulsanti realizzati in Ceratanium brevettato da IWC.

La caratteristica funzionale principale di questi orologi è il calendario perpetuo con display digitali. La data e il mese sono visualizzati tramite dischi rotanti in un formato digitale sul quadrante, rendendoli particolarmente facili e intuitivi da leggere. Il calendario perpetuo è meccanicamente programmato per riconoscere automaticamente le diverse lunghezze dei mesi e gli anni bisestili. Di conseguenza, la combinazione di “29” e “02” apparirà sul quadrante solo una volta ogni quattro anni.

Il calibro 89802, con riserva di carica di 68 ore, guida la complicazione del calendario tramite un singolo impulso di commutazione notturna. Il movimento offre anche una funzione cronografo, che visualizza le ore e i minuti fermati combinati in un totalizzatore alle 12 per una migliore leggibilità.

L’Aquatimer Perpetual Calendar Digital Date-Month è dotato del sistema di lunetta rotante esterna/interna di IWC per impostare il tempo di immersione, aiutando i subacquei a tenere traccia dei loro livelli di ossigeno e assicurandosi che non risalgano in superficie troppo rapidamente. Il sistema SafeDive di IWC impedisce cambiamenti involontari nel tempo di immersione, poiché la lunetta esterna può essere mossa solo in senso antiorario.

Aquaman e il Regno Perduto: la trama

Il regista James Wan e Aquaman stesso, Jason Momoa, ritornano – insieme a Patrick Wilson, Amber Heard, Yahya Abdul-Mateen II e Nicole Kidman – nel sequel del film DC di maggiore successo di tutti i tempi: Aquaman e il Regno Perduto.

Non riuscendo a sconfiggere Aquaman la prima volta, Black Manta, ancora spinto dal bisogno di vendicare la morte di suo padre, non si fermerà davanti a nulla pur di annientare Aquaman una volta per tutte. Questa volta Black Manta, in possesso del potere del mitico Tridente Nero, che scatena una forza antica e malevola, è più temibile che mai. Per sconfiggerlo Aquaman si rivolgerà al fratello imprigionato Orm, l’ex re di Atlantide, per forgiare un’improbabile alleanza. Insieme dovranno mettere da parte le loro divergenze per proteggere il loro regno e salvare la famiglia di Aquaman, e il mondo intero, da una distruzione irreversibile.

Copyright Image: Sinergon LTD