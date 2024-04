Il ritorno di Antera alla Design Week Milano

Alla Milano Design Week il rilancio di Antera, marchio storico nel settore dei cerchi in lega. L’obiettivo è rinnovare il brand, noto per il suo design innovativo e la cura dei dettagli, e riportarlo ai livelli di eccellenza del passato.

G.M.P. Group, azienda di spicco nel settore della produzione di cerchi in lega leggera per il mercato automotive internazionale, con sede in provincia di Bergamo, annuncia un ambizioso piano di rilancio per il marchio Antera, acquisito l’anno scorso. Con un impegno verso l’eccellenza del Made in Italy, G.M.P. Group punta a rinnovare Antera, un brand storico e rivoluzionario nel settore, noto per il suo design innovativo e la cura maniacale dei dettagli.

Antera, fondata nel 1991 a Milano da Marco Muzzarelli e soprannominata il brand della Pantera, ha segnato la storia dell’automotive con ruote d’élite che hanno ridefinito gli standard di progettazione e produzione. Famosa per il suo modello Type 109 a tre razze, Antera ha vinto nel 1994 il titolo di “Alloy Wheel Design of the Year”, consolidando la sua fama a livello internazionale.

Dopo anni di assenza dal panorama mondiale, causata dalla scomparsa prematura del suo fondatore, Antera è pronta a tornare sotto i riflettori grazie alle risorse e alle competenze di G.M.P. Group. Il nuovo approccio si concretizza nell’attività del team HPE-LAB (High Performance Engineering), dove le idee si trasformano in capolavori del design italiano.

G.M.P. Group vanta un impianto produttivo di oltre 16.000 mq e 500 mq di uffici, con 150 dipendenti specializzati. La rinascita di Antera sarà ufficialmente celebrata con il lancio della nuova collezione 2024 durante la Design Week di Milano, dal 14 al 21 aprile, segnando così un nuovo capitolo per il marchio.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD