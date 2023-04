Le Aston Martin Valkyrie vengono consegnate… in scatola.

Ci piace pensare ad Aston Martin come ad un’azienda che crea automobili uniche nel loro genere, di solito con un prezzo piuttosto elevato, ma con qualità costruttiva ed esperienza di guida ineguagliabili. Da questo punto di vista, la Valkyrie, non fa eccezione.

La Valkyrie è un’auto da corsa stradale estremamente potente e innovativa, con un design futuristico e prestazioni da sogno. Si tratta di una collaborazione tra Aston Martin e Red Bull Racing, il team di Formula 1 di proprietà di Dietrich Mateschitz.

Una delle cose più interessanti della Valkyrie è il fatto che non è solo un’auto da corsa stradale, ma è stata anche progettata per essere utilizzata come un’auto da corsa vera e propria. Dopo aver vinto la 24 Ore dei Le Mans, venne presentata la versione Aston Martin Valkyrie AMR Pro, con il V12 aspirato da 6,5 litri Cosworth portato a ben 1.015 CV.

Tutto bene? Si, ma una volta comprata l’auto, come fa Aston Martin a consegnare la Valkyrie ai clienti? Con un metodo piuttosto particolare: il box-crate shipping. No, non si tratta di un nuovo metodo di consegna di Amazon. In pratica, l’Aston Martin viene imballata in una cassa di legno, che viene poi trasportata tramite nave o aereo e consegnata al nuovo proprietario dell’auto.

Questo metodo di trasporto è stato scelto per garantire che l’auto arrivi sempre in perfette condizioni, senza subire danni durante il trasporto. Il processo di imballaggio e spedizione richiede molta attenzione e cura, dal momento che ogni componente dell’auto deve essere protetto durante il trasporto.

Si, la Valkyrie è un’auto unica nel suo genere, con prestazioni eccezionali e un design futuristico. Il metodo di spedizione box-crate garantisce che l’auto arrivi al suo proprietario in perfette condizioni, pronta per essere guidata in pista o in strada. Se sei un appassionato di automobili e il budget per affrontare il suo acquisto e manutenzione, la Valkyrie potrebbe essere l’auto dei sogni che diventano realtà.

