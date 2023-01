Che brutta fine per questa Audi RS3 a Los Angeles

Un’Audi RS3 sedan nuova di pacca ha fatto una fine poco gloriosa a Los Angeles. La metropoli californiana in questi giorni è colpita da una serie di gravi inondazioni, che causano frane di fango e doline.

E proprio una delle frane ha quasi distrutto la sportiva tedesca comprata di recente dal suo proprietario.

Cos’è successo a questa Audi RS3?

Come mostrato dal video pubblicato su Instagram da 412motorsport, l’Audi RS3 si trovava parcheggiata su un pezzo di terreno che ha ceduto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 412 Motorsport (@412motorsport)



Insieme ad altri veicoli si è quindi trovata in una voragine, che ha costretto le autorità locali a chiudere parti delle Topanga Canyon Road, Pacific Coast Highway e Mulholland Highway.

Come si vede dalle immagini, la RS3 è completamente ricoperta di fango, con ingenti danni soprattutto nella parte anteriore che si è trovata maggiormente coinvolta nell’impatto e che è fondamentalmente da rifare.

Sembrano essersi salvate le ruote, i freni e i gruppi ottici sia anteriori che posteriori, e forse la stessa carrozzeria 412 motorsport potrebbe intervenire per riparare l’auto.

L’Audi RS3 sedan, così come la 5 porte in Europa più gettonata e non venduta negli USA, mantiene il motore turbo cinque cilindri distintivo del marchio tedesco, con 400 CV erogati e 500 N/m di coppia massima.

