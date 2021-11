La quarta generazione dell’ammiraglia Audi beneficia di un sostanzioso restyling votato all’eleganza e alla sportività.

Audi A8 2022: erede di Audi V8, dal 1994 è l’ammiraglia della Casa dei quattro anelli. Giunta alla quarta generazione, presentata nel 2017, Audi A8 è un vero e proprio manifesto tecnologico del Brand. Prima Audi con tecnologia mild-hybrid a 48 Volt, primo modello dei quattro anelli dotato del concept di gestione dei comandi integralmente digitale MMI touch response e delle sospensioni attive predittive nonché prima vettura ad adottare gli stilemi successivamente condivisi dall’intera gamma Audi. Il restyling della vettura si avvale di linee più sportive rispetto e della nuova illuminotecnica dei quattro anelli.

Audi A8 2022: design

Il design di nuova Audi A8 2022 si contraddistingue per l’ampliamento del single frame, dal profilo accentuato, e per la griglia frontale impreziosita da inediti inserti tridimensionali cromati. Le prese d’aria laterali, ridisegnate, hanno un andamento più verticale rispetto al passato; profondamente rivisto il disegno dei proiettori, resi più dinamici dalla sezione inferiore estesa verso il paraurti. I nuovi stilemi sottolineano ulteriormente il carattere della vettura e ne esaltano il dinamismo.

Osservando lateralmente Audi A8, spiccano l’andamento ribassato del tetto, le linee di cintura tese, i generosi passaruota, evocativi della trazione integrale quattro, e la sezione inferiore delle portiere caratterizzata da una marcata scanalatura. Nella zona posteriore, alle finiture cromate si accompagnano la fascia luminosa che collega i raffinati gruppi ottici Oled (di serie), dalla firma luminosa personalizzabile, e l’inserto all’estrattore ridisegnato, caratterizzato da un andamento fortemente orizzontale. Coerentemente con la famiglia di modelli Audi S, Audi S8 può contare su due terminali di scarico sdoppiati.

All’estetica standard si affiancano il pacchetto Chrome, la caratterizzazione sportiva S line e il pacchetto look nero, disponibile anche in abbinamento agli anelli Audi dalla finitura total black. La gamma colori prevede 11 tinte, tra le quali spiccano le nuove vernici metallizzate verde District, blu Firmamento, grigio Manhattan e blu Ultra oltre alle inedite varianti opache grigio Daytona, argento Floret, verde District, grigio Terra e bianco Ghiaccio. Il programma Audi exclusive consente molteplici possibilità di personalizzazione. Pressoché immutate le dimensioni della vettura.

I proiettori a Led Digital Matrix, portati al debutto da Audi e-tron Sportback e per la prima volta dedicati ad Audi A8, prevedono la scomposizione in pixel infinitesimali del fascio luminoso, così che la strada venga illuminata con straordinaria efficacia, sfruttando sia le aree luminose sia le zone d’ombra.

Audi A8 2022: interni

L’abitacolo di Audi A8 è paragonabile a un’accogliente lounge. L’andamento delle linee marcatamente orizzontale sottolinea la generosità degli spazi a disposizione dei passeggeri ed è ulteriormente rimarcato, nella guida notturna, dai profili luminosi inclusi nel pacchetto luci diffuse. Alla seconda fila di sedili sono dedicate le luci di lettura adattive a led.

Le possibilità di personalizzazione, come da tradizione per A8, sono pressoché illimitate. La variante a passo lungo abbina la seduta posteriore lato passeggero in configurazione chaise longue a molteplici regolazioni che spaziano dall’adattamento pneumatico del supporto laterale e lombare sino al poggiapiedi riscaldabile con funzione massaggio integrata. Funzione massaggio che, nel caso delle sedute, arriva ad avvalersi di 7 programmi e 18 cuscini pneumatici.

Contribuiscono al massimo comfort i poggiatesta pluriregolabili elettricamente, la console centrale posteriore a tutta lunghezza, corredabile di tavolini a scomparsa, la climatizzazione automatica quadrizona, il pacchetto Air Quality con diffusore di fragranze e ionizzatore, il frigobox con vano bar e i rinnovati tablet del sistema d’entertainment posteriore.

Tra le dotazioni a richiesta spiccano i rivestimenti in pregiata pelle Valcona, per la prima volta disponibili nella tonalità marrone Cognac. Un’ulteriore novità è rappresentata dalla microfibra Dinamica, simile visivamente e al tatto alla pelle scamosciata, in ampia parte realizzata mediante poliestere riciclato e dedicata ai pannelli porta e ai montanti. La caratterizzazione degli interni è affidata al pacchetto Audi design selection argento pastello oppure alle configurazioni S line in nero, rosso Merlot o Cognac.

Il concept di gestione dei comandi MMI touch response, caratterizzato da due ampi touchscreen da 10,1 e 8,6 pollici dal feedback sia acustico sia tattile, integra il sistema di comando vocale che riconosce le espressioni di uso comune, così da comprendere le indicazioni e le domande formulate liberamente.

L’Audi virtual cockpit permette differenti visualizzazioni delle informazioni al cruscotto digitale, attivabili mediante il volante multifunzione, mentre l’head-up display, a richiesta, proietta le principali indicazioni sul parabrezza; tra queste la mappa dettagliata degli incroci. Integra la navigazione la connettività Car-to-X rafforzata, in grado di rilevare in tempo reale e condividere anche le informazioni sulle variazioni d’aderenza del manto stradale.

Ai passeggeri posteriori di nuova Audi A8 2022 sono dedicati due inediti tablet da 10,1 pollici con risoluzione Full HD, vincolati agli schienali dei sedili anteriori. Riproducono i contenuti dei device personali e possono ricevere audio e video in streaming. L’impianto audio Bang & Olufsen Advanced Sound System è disponibile nella configurazione con 23 altoparlanti e 1.920 Watt: porta in dote una gestione tridimensionale del suono simile a una sala da concerto. Il rear seat remote control permette agli occupanti della seconda fila di gestire mediante un display touch OLED da 5,7 pollici molteplici funzioni, dalla climatizzazione all’infotainment sino alla personalizzazione delle sedute.

Nuova Audi A8 2022 può contare su di un massimo di 40 sistemi di assistenza al conducente. Le tecnologie a richiesta sono suddivise nei pacchetti City, Tour e Assistenza al parcheggio. Il sistema parking pilot, condiviso con i modelli della gamma high-end Audi, è gestibile da remoto: il conducente avvia e controlla le manovre di parcheggio tramite l’app myAudi sul proprio smartphone.

Audi A8 2022: motori

A livello globale, nuova Audi A8 può contare su cinque motorizzazioni: V6 3.0 TDI, V6 3.0 TFSI, V8 4.0 TFSI, declinato in due step di potenza, e la soluzione ibrida plug-in TFSI e. L’ammiraglia dei quattro anelli sarà disponibile in Italia in tutte le configurazioni citate fatta eccezione per il propulsore V6 3.0 TFSI e lo step da 460 CV del V8 4.0 TFSI. Sarà possibile comunque optare per il possente 8 cilindri a V turbo benzina nella configurazione high performance da 571 CV, riservata alla variante sportiva Audi S8.

Audi A8 e Audi A8 L 3.0 (50) TDI quattro tiptronic si avvalgono del citato V6 3.0 TDI con tecnologia mild-hybrid (MHEV) a 48 Volt, in grado di erogare 286 CV e 600 Nm di coppia da 1.750 a 3.250 giri/min. Le ammiraglie dei quattro anelli scattano da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi raggiungendo la velocità massima, limitata elettronicamente, di 250 km/h, condivisa da tutte le varianti in gamma.

La versione high performance Audi S8 coniuga l’esclusività dei modelli Audi S, la raffinatezza tipica di Audi A8 e le prestazioni di una sportiva. Il V8 biturbo 4.0 TFSI eroga 571 CV e 800 Nm di coppia da 2.050 a 4.500 giri/min. All’efficienza della vettura contribuiscono in modo decisivo le tecnologie mild-hybrid e COD (cylinder on demand). Quest’ultima disattiva i singoli cilindri ai carichi medi e ridotti. Audi S8 scatta da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi. La dotazione tecnica si avvale di soluzioni raffinate di serie quali le sospensioni attive predittive, lo sterzo integrale dinamico e il differenziale sportivo.

Audi A8 2022 TFSI e con nuova batteria da 17,9 kWh

Proposta sia nella configurazione L a passo lungo sia nella versione con interasse standard, la variante TFSI e si avvale della tecnologia plug-in Audi. Al propulsore V6 3.0 TFSI da 340 CV è abbinato un motore sincrono a magneti permanenti (PSM) da 136 CV integrato, insieme alla frizione di separazione, nella trasmissione tiptronic a otto rapporti con convertitore di coppia. Il cambio lavora in abbinamento alla trazione integrale permanente quattro. Nelle fasi di recupero, il propulsore a zero emissioni funge da generatore accumulando energia nella batteria agli ioni di litio. Quest’ultima posizionata sotto il pianale del bagagliaio e, ora, con una capacità di 17,9 kWh.

Nuove Audi A8 e Audi A8 L 3.0 (60) TFSI e quattro tiptronic possono contare su di una potenza complessiva di 462 CV (+13 CV rispetto al precedente modello) e una coppia di 700 Nm cui consegue uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi. Come impostazione di base, Audi A8 TFSI e si avvia in modalità elettrica (EV) e viaggia a zero emissioni sino a quando il conducente preme con decisione il pedale dell’acceleratore. Il guidatore può decidere liberamente se e come intervenire nell’interazione tra il propulsore termico e il motore elettrico.

Sono disponibili i programmi di marcia “EV”, “Hybrid”, “Hold” e “Charge” che danno rispettivamente priorità alla trazione elettrica, alla modalità ibrida automatica, al risparmio d’energia a vantaggio di una successiva fase di viaggio oppure alla ricarica della batteria. La modalità “Charge”, nello specifico, vede il propulsore termico non solo trasmettere il moto alle ruote, ma anche contribuire all’attivazione del motore elettrico in fase rigenerativa.

La massima potenza di ricarica di Audi A8 TFSI e si attesta a 7,4 kW in corrente alternata. Un pratico strumento per gestire l’auto da remoto è rappresentato dall’app myAudi che trasferisce i servizi Audi connect sullo smartphone e permette sia di controllare mediante device lo stato della batteria sia di avviare i processi di ricarica e gestire la preclimatizzazione.

Tutti i propulsori di nuova Audi A8 2022 lavorano in abbinamento alla trasmissione tiptronic a otto rapporti del tipo con convertitore di coppia. La pompa dell’olio elettrica garantisce la fluidità degli innesti e la lubrificazione anche quanto il motore termico non è attivo. La trazione integrale permanente quattro, di serie, si affida al differenziale centrale autobloccante.

Nuova Audi A8 adotta di serie le sospensioni pneumatiche adaptive air suspension e lo sterzo progressivo, in grado di adeguare la demoltiplicazione in funzione dell’angolo di sterzata e adattare la servoassistenza in base alla velocità.

Grazie alla sterzatura delle ruote posteriori in controfase o in fase rispetto alle anteriori, lo sterzo integrale dinamico – di serie per Audi S8 – porta in dote un’agilità straordinaria per una vettura delle dimensioni di Audi A8 tanto in manovra quanto a velocità ridotta, abbinata a una stabilità da riferimento con il crescere dell’andatura.

—–

