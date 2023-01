Portatutto posteriore auto Thule: Arcos, il portapacchi progettato per il retro

Portatutto posteriore auto Thule: il nuovo box posteriore Thule Arcos è la soluzione ideale in termini di accessibilità ed aerodinamicità, ed è perfetto se lo spazio di carico dell’auto è limitato o se il tetto non è compatibile con altri sistemi di portaggio.

Portatutto posteriore auto Thule: Arcos, caratteristiche

Thule Arcos è un box portaoggetti rigido e facilmente accessibile, progettato per fornire spazio di carico aggiuntivo nella parte posteriore dell’auto. Utilizzando il gancio traino per montare Thule Arcos, la resistenza aerodinamica viene ridotta al minimo, e diventa possibile trasportare altri carichi di dimensioni maggiori sul tetto dell’auto, come ad esempio una tenda da tetto, un portakayak o dei portabici.

L’installazione di Thule Arcos è possibile solo per le auto dotate di gancio di traino: si tratta della soluzione ideale per tutti quei veicoli che dispongono di un tettuccio dal design incompatibile con i box portatutto – come ad esempio alcuni veicoli elettrici. La linea elegante e ribassata di Thule Arcos garantisce inoltre un’ottima visuale dallo specchietto retrovisore e rende comode le operazioni di carico e scarico dei bagagli.

Thule Arcos è in grado di trasformare anche un’auto di piccole dimensioni in un veicolo pronto per le avventure outdoor, capace di trasportare carichi e attrezzature adatte ad una vita all’aria aperta. Il suo esterno rigido lo rende robusto e stabile, protegge il carico dall’acqua e consente di accedere allo stesso tempo al portabagagli.

Il box Thule Arcos sarà disponibile a partire dal 1 febbraio 2023, in due dimensioni:

M, con un volume di 300L, al prezzo consigliato di 1.878,95 €

L, con un volume di 400L, al prezzo consigliato di 1.947,95 €

Per chi necessita di ancora più spazio, Thule offre un’ampia gamma di box da tetto che permettono di caricare fino a 610L di volume. L’ampia gamma di portapacchi Thule si adatta a qualsiasi esigenza e preferenze, ed è pensata per gli amanti di uno stile di vita attivo, impegnati in qualche avventura outdoor o in un più breve viaggio nel fine settimana.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.