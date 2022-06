I migliori portabici per auto per l’estate 2022 per potarsi la bicicletta anche in vacanza

Il portabici per auto è il metodo migliore e più sicuro per portare sulla nostra vettura le amate due ruote a pedali. Se è vero che nelle ultime settimane le bici e le bici elettriche hanno avuto un successo di vendita incredibile, siamo sicuri che il porta bici sarà necessario a molti. Il portabici permette di viaggiare in auto in tutta sicurezza senza compromettere la stabilità del veicolo. Facili da montare e semplici da usare i portabici per automobili sono solitamente universali e si adattano a tutti i tipi di automobili.

Occorre ricordare che le mountain bike elettriche, le fat bike e le bici da enduro hanno ruote con la sezione più larga ed è necessario verificare la compatibilità con i portabici prima dell’acquisto. In questo caso bisogna infatti indirizzare la propria scelta su prodotti specifici. In commercio esistono diversi modelli di portabici per auto che differiscono principalmente per la modalità di funzionamento, per la dislocazione, il peso e la capienza.

La soluzione più utilizzata prevede la sistemazione del portabici fuori dal portellone posteriore dell’auto utilizzando un sistema di ganci e di fascette che vanno ad incastrarsi alle fessure dell’auto presenti in corrispondenza del portellone posteriore. Ci sono anche portabici per auto con gancio traino.

In questo elenco abbiamo selezionato quelli che a nostro giudizio sono i migliori disponibili sul mercato per rapporto qualità/prezzo disponibili su Amazon.

Portabici per auto Fabbri Portatutto

Portabici per auto posteriore per il trasporto di tre biciclette. Ideale per vetture con cofano o portellone standard così come per vetture con spoiler, lunotti di vetro o paraurti in plastica. Realizzato in alluminio elettrosaldato dotato di sistema “Viti Block” per la protezione dell’alluminio nel serraggio delle viti. Dotato di sei fibbie e sei cinghie con ganci plastificati di alta qualità antigraffio.

Portabici Peruzzo Gancio Traino Pure Instinct

Un bel prodotto 100% made in Italy, perchè non sempre è necessario acquistare prodotti che arrivano dall’estero. E’ disponibile nelle versioni 2, 3 e 4 bici ed è dotato di un sistema di aggancio e sgancio estremamente compatto e funzionale.

Dispone della chiusura a chiave tra portabici ed auto e, per facilitare la fase di carico e scarico si inclina mediante l’uso di un pedal. Poggiaruote ampio con cinghia di sicurezza cucita direttamente sul portabici. Completo di lucchetto per chiusura bici utilizzabile anche senza portabici.

Fabbri 6201826 Portabici Posteriore

Si tratta di un portabici posteriore per il trasporto di 2 biciclette/bici elettriche, realizzato per auto con posteriore quasi verticale (SUV, station wagon, ecc). E’ richiudibile quando viaggia senza bici.

Canalina MTB di lunghezza 1250 mm munita di cinghiette ad inserto rapido per il fissaggio delle ruote, per ruote con larghezza fino a 63 mm e passo fino a 1150 mm. Dimensioni prodotto: ‎ 105 x 15 x 70 cm, peso 9.36 Kg.

Portabici per auto Peruzzo PE 382

Portabici per auto universale, trasporta tutti i modelli di bicicletta ed e’ adatto alla maggior parte delle auto presenti sul mercato. Può trasportare fino a tre biciclette. Dotato di doppia cinghia nella parte superiore, solitamente il punto soggetto a maggiore sollecitazione.

Le cinghie sono a tenuta extra con 6 ganci temprati. Il sistema bloccabici è anche dotato di protezione telai con effetto ammortizzatore per una maggiore sicurezza.

Portabici per auto Thule VeloCompact

Robusto ma leggero il portabici per auto Thule VeloCompact trasporta in modo sicuro fino a quattro biciclette. Thule VeloCompact è dotato di funzione basculante che permette l’accesso al bagagliaio anche con le bici montate.

Facile da usare, pratico sia da montare che da caricare e una volta piegato è abbastanza piccolo da stare nel bagagliaio della maggior parte delle auto. Thule VeloCompact è equipaggiato con un sistema di fissaggio di nuova generazione che ne semplifica il montaggio. Necessità di gancio di traino.

