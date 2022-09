Orari MotoGP TV8 Thailandia 2022 in diretta su SKY e NOW

Gli orari MotoGP TV8 Thailandia 2022 nella programmazione che vedrà la classe regina impegnata con la gara che partirà Domenica 2 alle 10 del mattino per via del fuso orario. Un GP particolare, perchè finalmente si torna in Thailandia dopo tre anni, a causa del covid. Attenzione, perchè sarà un weekend ricco di appuntamenti per gli appassionati di motorsport con il GP di Singapore di F1.

Secondo il calendario della Motogp verrà dato il via al diciassettesimo gran premio della stagione del Motomondiale, con ancora tre gare rimanenti. Per chi fosse in auto o volesse comunque seguire il GP in diretta per radio, qui le frequenze FM di Radio Sportiva, Rai Radio 1 e Rai Radio 2.

Un altro Gran Premio ricco di emozioni, perchè Fabio Quartararo è riuscito nell’ultimo GP ad incrementare nuovamente il suo margine su Bagnaia, che può recriminare solo con se stesso per essere caduto nell’ultimo giro. Ora Quartararo è +18 su Pecco Bagnaia e a +25 su Aleix Espargaro, ma ovviamente i giochi per motomondiale non sono ancora chiusi.

Qui sotto trovate il programma del weekend e tutti gli orari per seguire in diretta e in differita il GP di Thailandia 2022 in tv.

MotoGP Thailandia 2022: il programma del weekend

Questa tappa della MotoGp si corre sul Xircuito di Buriram, conosciuto anche come Chang International Circuit, sul quale sono state disputare solo due edizioni, quella inaugurale del 2018 e quella del 2019. Dista circa 400 km da Bangkok ed ha una capacità di 100.000 spettatori. Il record in gara è di Marc Marquez che ne 2018 ha completato il giro in 1’31″471 mentre Andrea Dovizioso sempre nel 2018 ha toccato la velocità massima di 330,4 km/h.

Venerdì alle ore 4:00 italiane la prima sessione di libere con la Moto3 in pista seguite dalla Moto2 e poi dalla MotoGP.

Sabato come da tradizione è la giornata delle qualifiche che vedranno iniziare a partire dalle 7:30 con Moto3, poi Moto2 e MotoGP.

Domenica le gare. Moto3 alle 7:00, Moto2 alle 8:20, mentre alle 10:00 l’atteso via della MotoGP.

Orari TV8 MotoGP Thailandia 2022 in chiaro

Qui sotto gli orari della MotoGP su TV8 per poter vedere oggi il Gran Premio di Thailandia in differita, in chiaro e gratis.

Sabato 1 Ottobre

Ore 13.15: Studio MotoGP

Ore 14.00: Differita Qualifiche Moto3, MotoGP, Moto2 (sintesi)

Ore 15.15: Studio MotoGP

Domenica 2 Ottobre

Ore 10.00: Studio MotoGP

Ore 11.00: Differita Gara Moto3

Ore 12.00: Studio MotoGP

Ore 12.15: Differita Gara Moto2

Ore 13.15: Studio MotoGP

Ore 14.00: Differita Gara MotoGP

Ore 15.00: Studio MotoGP

Orari SKY e NOW Thailandia 2022 in chiaro

Venerdì 30 Settembre

Ore 4.00: Moto3 – prove libere 1

Ore 4.50: Moto2 – prove libere 1

Ore 5.50: MotoGP – prove libere 1

Ore 8.15: Moto3 – prove libere 2

Ore 9.10: Moto2 – prove libere 2

Ore 10:05: MotoGP – prove libere 2

Ore 13:00 Paddock Live Show

Ore 13.30: Talent Time

Sabato 1 Ottobre

Ore 4.00: Moto3 – prove libere 3

Ore 4.50: Moto2 – prove libere 3

Ore 5.50: MotoGP – prove libere 3

Ore 7.30: Qualifiche Moto3

Ore 8.30: Qualifiche Moto2

Ore 9.25: MotoGP – prove libere 4

Ore 10:05 Qualifiche MotoGP

Ore 12.30: Conferenza stampa qualifiche

Ore 13:00 Paddock Live Show

Domenica 2 Ottobre

Ore 5.00: Warm Up Moto3, Moto2 e MotoGP

Ore 5.30: Paddock Live

Ore 7: Gara Moto3

Ore 8: Paddock Live

Ore 8.20: Gara Moto2

Ore 9.15: Paddock Live Gara

Ore 9.30: Grid

Ore 10: Gara MotoGP

Ore 11: Zona Rossa

Ore 11.45: Paddock Live – Ultimo Giro

