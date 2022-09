Orari F1 TV8 GP Singapore 2022 e diretta SKY e NOW

Ecco gli orari della F1 su TV8 del GP di Singapore 2022 che verrà trasmesso in diretta Domenica 2 Ottobre alle ore 14 su SKY e NOW. Un appuntamento che porta con sé qualcosa in più, perchè erano tre anni che non si riusciva a correre sul Circuito di Marina Bay a causa del covid. Un bel ritorno quindi, per il diciassettesimo gran premio della stagione.

Dal punto di vista sportivo, con il mondiale ormai in mano a Verstappen, la Ferrari di Leclerc può solo sperare di portare più avanti la stagione in modo da posticipare il momento nel quale il pilota olandese si fregerà del titolo di Campione.

Pubblichiamo più sotto tutti gli orari del Gran Premio di Singapore in TV per vedere la gara in chiaro e in diretta, ed anche in differita su TV8. Per chi fosse in auto o volesse comunque seguire il GP in diretta per radio, qui le frequenze FM di Radio Sportiva, Rai Radio 1 e Rai Radio 2.

Programma F1 GP Singapore 2022

Diciamo subito che nonostante il fuso orario, non ci saranno sconvolgimenti nel palinstesto televisivo, grazie al fatto che si corre in notturna, in un’atmosfera decisamente spettacolare.

Il programma è quindi quello tradizionale al quale siamo abituati, con le sessioni di prove libere FP1 e FP2 al venerdì, le FP3 e le qualifiche al sabato, ed infine la gara in programma Domenica 2 Ottobre.

Orari TV8 F1 GP Singapore

Sabato 1 ottobre

Ore 18.00: Pre qualifiche

Ore 18.30: Qualifiche GP Singapore

Ore 19.45: Post qualifiche

Domenica 2 ottobre

Ore 16.30: Pre gara

Ore 18.00: Gara GP Singapore

Ore 20.00: Post gara

Orari F1 GP Singapore dirette su SKY e NOW

Sky dedica alla programmazione del Gran Premio di Singapore la diretta su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201), in 4K e in streaming su NOW.

Venerdì 30 settembre

Ore 11.30: Paddock Live

Ore 12.00: prove libere 1

Ore 13.00: Paddock Live

Ore 14.15: Sir Lewis Hamilton (Sky Sport Uno)

Ore 14.45: Paddock Live

Ore 15.00: prove libere 2

Ore 16.00: Paddock Live

Ore 16.30: Paddock Live Show

Sabato 1 ottobre

Ore 10.40: W Series – qualifiche

Ore 11.20: Sir Lewis Hamilton (Sky Sport F1)

Ore 11.30: Sir Lewis Hamilton (Sky Sport Uno)

Ore 11.45: Paddock Live

Ore 12.00: prove libere 3

Ore 13.00: Paddock Live

Ore 13.30: conferenza stampa team

Ore 14: Sir Lewis Hamilton (Sky Sport Uno)

Ore 14.15: Paddock Live – #skymotori

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 15.00: qualifiche

Ore 16.15: Paddock Live

Ore 16.45: Paddock Live Show

Ore 22.30: Sir Lewis Hamilton (Sky Sport F1)

Domenica 2 ottobre

Ore 10.40: Gara W Series

Ore 12.15: Sir Lewis Hamilton (Sky Sport F1)

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 14.00: Gara GP Singapore

Ore 16.00: Paddock Live

Ore 16.30: Paddock Live – #skymotori

Ore 19.00: Race Anatomy

Ore 21.30: Sir Lewis Hamilton (Sky Sport Action)

