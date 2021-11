Audi e-tron 55 quattro: l’upgrade che incrementa l’autonomia

Autonomia supplementare sino a 20 chilometri WLTP.

Audi e-tron 55 quattro è in grado di percorrere sino a 446 chilometri WLTP. Un upgrade legato principalmente all’ottimizzazione del software di gestione della batteria e del powertrain a zero emissioni, ora disponibile anche per le vetture model year 2019 e 2020.

L’aggiornamento software, installabile gratuitamente, incide principalmente sulla capacità della batteria ad alto voltaggio. A fronte di un valore nominale immutato di 95 kWh, l’energia effettivamente utilizzabile passa da 83,6 a 86,5 kWh.

Audi e-tron 55 quattro: maggiore efficienza

Oltre alla capacità della batteria, il nuovo software ottimizza l’azione del motore elettrico asincrono all’avantreno, favorendo la riduzione delle dispersioni d’energia e il disaccoppiamento totale, privo di qualsivoglia effetto di trascinamento, di tale unità qualora le condizioni di marcia, lo stile di guida e la richiesta di potenza non ne rendano necessario l’intervento, demandando la trazione al solo propulsore posteriore.

Non meno rilevante l’affinamento della gestione termica del powertrain, basata sull’azione di quattro circuiti di raffreddamento separati, variamente combinabili in funzione delle necessità. Grazie all’aggiornamento software, la portata dei flussi viene parzializzata e ottimizzata, a ulteriore vantaggio dell’efficienza.

Il sistema, nel dettaglio, climatizza l’abitacolo e la batteria ad alta tensione, oltre a raffreddare i motori elettrici e i relativi rotori, le elettroniche di potenza e il dispositivo di carica. Così facendo permette un rapido rifornimento d’energia in corrente continua, una lunga durata dell’accumulatore e prestazioni di marcia riproducibili anche con marcate sollecitazioni.

Alle innovazioni tecnologiche introdotte dalle vetture full electric Audi si accompagnano i servizi essenziali messi a disposizione dal Brand, volti a facilitare la vita di quanti guidano in modo sostenibile. Il pianificatore degli itinerari e-tron trip planner, condiviso dall’intera gamma BEV dei quattro anelli, consente di verificare istantaneamente, sia mediante l’app myAudi sia attraverso l’MMI, quante ricariche siano necessarie per raggiungere una determinata destinazione, aggiornando costantemente la situazione sulla base del traffico e dello stile di guida. L’update dei punti di ricarica avviene quotidianamente.

La funzionalità del sistema e-tron trip planner è connessa con il network Audi e-tron Charging Service, parte integrante della strategia Audi per lo sviluppo della mobilità elettrica.

