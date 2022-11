Audi S4 e Audi S5: la Casa dei quattro anelli dedica ai modelli S delle gamme Audi A4 e Audi A5 gli inediti pacchetti estetici Black edition e Black edition Pro. A molteplici finiture in nero lucido si accompagnano i cerchi in lega Audi Sport da 19 e 20 pollici dal design esclusivo e i proiettori a led Audi Matrix con gruppi ottici posteriori a LED bruniti.

Audi S4 e Audi S5: i nuovi pacchetti Black edition

Equipaggiate – fatta eccezione per Audi S5 Cabriolet – con il possente propulsore V6 3.0 TDI da 341 CV e 700 Nm di coppia con compressore elettrico e tecnologia mild-hybrid a 48 Volt, Audi S4 TDI, Audi S4 Avant TDI, Audi S5 Coupé TDI, Audi S5 Sportback TDI e Audi S5 Cabriolet TFSI vedono il design grintoso caratteristico delle versioni sportive S ulteriormente sottolineato dagli accenti in nero lucido alla griglia del single frame, alle prese d’aria laterali e all’estrattore.

Finitura total black anche per gli anelli Audi, le calotte dei retrovisori esterni – limitatamente al pacchetto Black edition Pro – i listelli sottoporta con logo S e lo spoiler posteriore. A completamento delle dotazioni spiccano i cerchi in lega Audi Sport torniti a specchio: da 19 pollici con design a 5 razze in nero antracite lucido per Audi S4, da 20 pollici con design a 5 razze doppie a poligono in nero lucido per Audi S5.

Audi S5 Cabriolet, dotata del brillante V6 3.0 TFSI da 354 CV e 500 Nm – un motore in linea con i gusti di quanti prediligono la guida en plein air – si avvale inoltre della cover del vano capote e delle cornici del parabrezza e dei cristalli laterali cromate. I terminali di scarico, dalla finitura dark chrome per Audi S4 TDI, Audi S4 Avant TDI, Audi S5 Coupé TDI e Audi S5 Sportback TDI, sono in nero lucido per Audi S5 Cabriolet TFSI.

Il pacchetto Black edition Pro affianca alle molteplici finiture in nero lucido dotazioni di pregio quali i led sottoporta con proiezione al suolo del logo S, il pacchetto luci ambiente multicolore e le pinze freno verniciate in rosso, con logo S all’avantreno. Alle decal dei quattro anelli in prossimità dei passaruota posteriori si accompagnano i proiettori a Led Audi Matrix e i gruppi ottici posteriori a led bruniti: una finitura, quest’ultima, solitamente riservata ai soli modelli RS e per la prima volta estesa alle versioni S.

I nuovi pacchetti Black edition e Black edition Pro saranno disponibili nel corso del primo trimestre 2023.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.